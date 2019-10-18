Правительство проведет эксперимент по дистанционной выдаче электронной подписи

Минкомсвязь подготовила проект постановления правительства, согласно которому в ноябре 2019 года стартует двухлетний эксперимент по выдаче облачной электронной подписи, сообщает РБК. Облачную цифровую подпись можно будет получить дистанционно, например после авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации, которая используется на портале госуслуг, или в Единой биометрической системе.

С помощью облачной подписи физическим и юридическим лицам позволят оформлять документы для регистрации недвижимости и ее купли-продажи с помощью ипотеки, договоры об оказании услуг связи, документы для регистрации в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя, оформлять сделки на электронных торговых площадках или документы для получения банковских гарантий и осуществления сделок с аккредитивами.

Напомним, в июле правительство решило начать выдачу электронных паспортов в июле 2020 года. Документы нового типа будут выдаваться в виде пластиковой карты с чипом на базе технологии NFC, они будут снабжены QR-кодом и голографической защитой, а также смогут дублироваться с помощью мобильного приложения. Помимо всех функций, заложенных в документе в виде пластиковой карты, приложение даст возможность использовать облачную цифровую подпись. Тогда же Госдума отложила на осеннюю сессию рассмотрение поправок в закон «Об электронной подписи». Поправки предусматривают, что юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получать усиленную квалифицированную электронную подпись (КЭП) только в Федеральной налоговой службе, а финансовые организации — в Центробанке. Аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры, которые выдают КЭП сейчас, смогут выдавать такие подписи только физическим лицам.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Депутаты не собрали электронные подписи».