ММК продолжает инвестировать в развитие персонала

Школа безопасности Фото: Андрей Серебряков

В первом полугодии 2019 года на Магнитогорском металлургическом комбинате общие затраты на обучение сотрудников предприятия составили 67,6 млн рублей.

Это в 1,8 раза больше расходов компании на обучение персонала в первом полугодии предыдущего года. За шесть месяцев текущего года по различным программам повышения квалификации и переподготовки на ММК прошли обучение более 6668 работников, в том числе 3770 рабочих и около 2,9 тыс. руководителей, специалистов и служащих. Больше всего рабочих – почти две тысячи человек – обучались на курсах повышения квалификации, 922 человека прошли профессиональную подготовку и переподготовку. Еще одним важным направлением работы по корпоративному обучению персонала является не имеющая аналогов в России «Школа безопасности», открытая в 2018 году. Это специальный тренировочный полигон, построенный для работников металлургического комбината и организаций Группы ММК. Главная цель школы - снижение травматизма на производстве, а также отработка навыков работы на наиболее опасных участках. В первом полугодии текущего года обучение в «Школе безопасности» на ММК прошли 853 человека. Общие затраты на обучение составили в первом полугодии 67 628 тыс. рублей.

Основа кадрового потенциала Группы ММК – работники, обладающие широким спектром компетенций и высокой профессиональной квалификацией. Ежегодно ряды компании пополняют не менее полутысячи выпускников магнитогорских профильных учебных заведений. С целью развития профессиональных компетенций сотрудников и кадрового резерва в Группе ММК осуществляется непрерывная подготовка персонала по различным учебным программам. Магнитка неоднократно получала награды всероссийских и отраслевых конкурсов, отмечавшие высокие стандарты кадровой политики одной из ведущих металлургических компаний страны и её усилия по развитию кадрового потенциала.