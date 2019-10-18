Екатеринбург и Пермь свяжет «Ласточка»

РЖД планирует в декабре этого года запустить скоростной поезд ЭС2П «Ласточка» между Пермью и Екатеринбургом, рассказал замначальника Свердловской железной дороги Артем Панов в ходе Пермского инженерно-промышленного форума. Ранее договоренности об этом достигли власти Пермского края и Свердловской области. Время в пути, ориентировочно, составит 5 часов.

Также господин Панов заявил о намерении создать в Перми центр по сервисному обслуживанию «Ласточек». По его словам, там будут проходить ремонт поезда, которые эксплуатируются на Свердловской, Горьковской и Западно-Сибирской железных дорогах.

Ранее сообщалось, что пассажирам «Ласточки» на этом маршруте будут предлагаться три класса обслуживания, стоимость билетов составит от от 660 до 1045 руб.