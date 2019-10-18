Директора «Теремка» осудили на шесть лет за мошенничество

Кировский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Теремок». Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе следствия и суда установлено, что обвиняемый, возглавляя указанную организацию, основным видом деятельности которой являлось производство сборных деревянных строений, путем обмана и злоупотребления доверием заказчиков похитил у них денежные средства. В частности, начиная с июля 2012 года по март 2018 года, директор заключал договоры на строительство деревянных домов. При этом в счет оплаты работ он брал как наличные денежные средства, так средства материнского капитала. Деньги директор присваивал, обязательства не выполнял.

Ущерб от действий директора составил 7 млн. рублей. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы со штрафом 30 тыс. руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При постановлении приговора судом восстановлено право потерпевших на использование материнского капитала.