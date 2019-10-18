Полпред президента в ПФО отметил успехи края в реализации нацпроектов

В Пермском крае успешно и системно реализуются национальные проекты. Об этом заявил на совещании в Перми полпред президента в ПФО Игорь Комаров. «Если брать, например, нацпроект “Здравоохранение”, то это не только показатели по введению оборудования и создание новых медицинских учреждений, но и таргетирование основных групп населения, снижение рисков заболеваний, правильное соотношение финансирования, диспансеризация. Правительство края самостоятельно разрабатывает мероприятия, которые могли бы повысить эффективность нацпроектов, и это положительный момент», – отметил полпред.

В Пермском крае с 2019 года реализуются программы по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями: во всех муниципалитетах появились кабинеты раннего выявления патологий, заработала система онко- и кардионастороженности. За девять месяцев 2019 года смертность в регионе снизилась почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам главы региона Максима Решетникова, с 2019 по 2024 год на реализацию нацпроектов в Прикамье направят 46,3 млрд руб. из федерального бюджета и 12,8 млрд – из краевого. «Нацпроекты – это возможность решить те проблемы, которые были накоплены годами. В первую очередь это вопросы здравоохранения: увеличение продолжительности жизни, обновление лечебной базы по онкологии, по сердечно-сосудистым заболеваниям, серьёзные изменения первичного звена медицинской помощи – с учётом последних поручений президента для нас открываются дополнительные возможности. Нацпроекты – это возможность решить вопросы по аварийному жилищному фонду. Мы третьи в стране по объемам накопленной “аварийки”, и вместе с теми проектами, которые у нас были запущены, это возможность решить вопросы. Также это возможности по безопасным и качественным дорогам, демографии, строительству садиков, школ», – заявил Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.