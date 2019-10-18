Дома ООО «Солнечный город» достроят на условиях софинансирования

Пензенская область в лице губернатора Ивана Белозерцева подписала соглашение о сотрудничестве с фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Документ закрепляет сотрудничество в части софинансирования завершения строительства ряда проблемных домов, уточняет пресс-служба главы региона.

В перечень объектов, которые будут достраиваться на условиях софинансирования, вошли дома застройщика-банкрота ООО «Солнечный город».

«Более 1,5 лет мы активно занимаемся решением проблем, связанных с завершением строительства объектов компаний – банкротов. Одной из первых в России Пензенская область приняла необходимую для этой работы законодательную базу. Вместе с тем, необходимо отметить, что ресурсы регионального бюджета ограничены, и поддержка Фонда имеет огромное значение, позволяет достроить дома в короткие сроки», - пояснил Иван Белозерцев.

В октябре в регионе зарегистрирована некоммерческая организация в виде фонда субъекта РФ для решения вопросов дольщиков. Варианты достройки проблемных объектов будут рассмотрены в ноябре. «Для этого будет проведено техническое обследование домов и оценка стоимости завершения строительства при привлечении независимой компании-оценщика для расчета по актуальной рыночной цене квадратного метра в помещениях, находящихся в непосредственной близости от ЖК и сопоставимых по характеристикам», - рассказал генеральный директор фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун.

Иван Сергеев