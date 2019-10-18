Четыре вагона с лесом горят в Красноярском крае

На станции Мана в Партизанском районе Красноярского края шесть часов горят четыре вагона с пиломатериалами, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Пожарным понадобилось более 30 минут, чтобы прибыть на место, так как ближайшее пожарно-спасательное отделение находится в 20 км.

«В 6:45 по местному времени на помощь в тушении пожара со станции Саянская прибыл пожарный поезд. На данный момент пожар локализован на площади 3 тыс. кв. м»,— говорится в сообщении. Угрозы распространения огня нет, причина возгорания устанавливается.

Для тушения привлекли 15 человек и шесть единиц техники. Как рассказали “Ъ-Сибирь” в пресс-службе ведомства, пожар планируется потушить ближе к вечеру «из-за большой площади пламени».

Юлия Сасевич