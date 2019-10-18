Более 70 красноярских предприятий приостановлены из-за нарушений экологического законодательства

В Красноярском крае приостановлена деятельность 74 предприятий за несоблюдение экологического законодательства, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ. Решения вынесены после проведения операции «Лес», которую в сентябре совместно организовали региональные управления ФСБ и МВД.

За несоблюдение лесного законодательства привлечено 81 юридическое и физическое лицо с общим наложением штрафных санкций от 2,2 до 6,1 млн руб. Кроме этого, за нарушение требований перевозки древесины привлечено десять физлиц с конфискацией транспорта и лесоматериалов в объеме около 100 куб. м, обнаружено два факта незаконных рубок леса в Ермаковском районе Красноярского края. Размер ущерба составил около 100 тыс. руб.

Илья Николаев