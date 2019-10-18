В этом году пермская сеть «Лакшми» закрыла 30 магазинов

С начала этого года пермская сеть «Лакшми» закрыла на территории Перми и Пермского края 30 магазинов (из них в Перми 23), сообщил “Ъ-Прикамье” основатель сети Сергей Шаров. Сейчас в регионе осталось три работающих магазина «Лакшми». Кроме того, бизнесмен развивает собственное производство продуктов питания.

По словам господина Шарова, причина закрытия магазинов — в спаде покупаемости товаров в магазинах сети. «Причина и в том, что моя задача, которую я ставил шесть лет назад, выполняется в Перми — это оздоровление нации и распространение информации о том, что правильное питание и правильные продукты влияют на наше здоровье,— рассказал господин Шаров. — Это работает в Перми, все это видят и начинают вводить в своих магазинах такие продукты, у нас продажи падают. Но у нас есть огромная армия любителей „Лакшми“, которые любят нас и ходят к нам»,— пояснил предприниматель.

Сергей Шаров добавил, что, кроме развития сети магазинов, он занимается диетологией, оздоровлением и «различными практиками». «Пока другие сети берут то, что есть у меня, я закупаю уже другой ассортимент»,— заявил господин Шаров. Сейчас «Лакшми» активно продвигает интернет-магазин, поэтому решено было оставить три самых крупных, высокомаржинальных магазина в Ленинском, Свердловском и Индустриальном районах.

Сергей Шаров сообщил также, что делает большой упор на собственное производство продуктов питания — всего более 300 позиций: котлеты, вареники, пельмени, печенье, варенье, выпечка, торты, соусы и прочее. «Ассортимент поставляется в сеть. И сейчас ведутся переговоры с крупными сетями города о поставке им этой продукции»,— добавил предприниматель.

Магазины сети «Лакшми» предлагают питание для вегетарианцев и веганов, безглютеновые продукты, товары для диабетиков, натуральную косметику и безопасную бытовую химию. На конец 2018 года сеть насчитывала 52 магазина по всей России — в Пскове, Казани, Адлере, в Екатеринбурге, Тюмени. В Прикамье, кроме краевого центра, торговые точки находились также в Чусовом, Чайковском, Кунгуре, Губахе. Восемь точек в регионах РФ сегодня открыто по франшизе.