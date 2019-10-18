Архитекторов освободили от советов За градостроительную политику Уфы будут отвечать в основном чиновники

В мэрии Уфы намерены переформатировать работу градостроительного совета — совещательного органа на общественных началах, который формирует архитектурную и градостроительную политику города. С 2010 года совет был создан и действовал при главном архитекторе, за которым сохранялось право на «независимые принципиальные архитектурные и градостроительные решения». Теперь рулить в совете решили чиновники администрации: его уже возглавил сити-менеджер Ульфат Мустафин, а в состав вошли его заместители, сотрудники районных администраций, некоторые застройщики-депутаты, и только один, — но главный, — архитектор Олег Байдин. В мэрии объясняют такой подход тем, что хотят преодолеть диктат застройщиков. У архитектурного сообщества новая модель формирования совета восторга не вызывает.

Мэрия Уфы опубликовала на официальном сайте в разделе «оценка регулирующего воздействия» проект нового положения о городском градостроительном совете. Работа совещательного консультативного органа, действующего на общественных началах, была узаконена в Уфе в 2010 году. Градостроительный совет действовал при главном архитекторе, им же формировался и возглавлялся.

При этом председатель совета имел право на единоличные решения об одобрении или неодобрении проектной документации, а также на «независимость в принятии принципиальных архитектурных и градостроительных решений».

В новом положении оговаривается, что теперь градостроительный совет будет формироваться не главным архитектором, а городской администрацией, и возглавлять структуру будет сити-менеджер, что позволит «избежать единоличного принятия решений».

При этом мэрия решила расширить функции градостроительного совета. Кроме рассмотрения проектов застройки территорий от совета ждут рекомендаций по реализации градостроительной политики, концептуальные предложения по развитию города, застроенных территорий, комплексного освоения и сохранению архитектурного облика Уфы. Также через градсовет должны проходить заявления застройщиков на разработку проектов планировки и межевания территорий. Ранее у совета такой функции не было. Разрешения на разработку проектов планировки и межевания, по данным „Ъ“, принимали вице-мэр по строительству, а подписывал постановления сити-менеджер.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что он имеет среднюю степень регулирующего воздействия, в основном на бизнес-сообщество, чьи заявки будет рассматривать градсовет.

Данных о количественном составе совета в проекте нет. Из нового положения исключена строка о том, что состав совета формируется из «наиболее опытных архитекторов — представителей проектных организаций и творческих союзов».

Обсуждение проекта продлится до 24 октября, отмечается в пояснительной записке.

Вице-мэр по социальным вопросам Алина Сулейманова сообщила, что фактически градостроительный совет в новом формате работает с февраля и позволяет, в первую очередь, воздействовать на застройщиков: проверять, запланировано ли в их проектах строительство социальных объектов, инженерных сетей, подъездных путей, чтобы выяснить это еще до того, как депутаты вынесут проекты на общественные слушания. «Благодаря такой работе градостроительного совета застройщики стали более социально ответственными»,— отметила вице-мэр.

Состав действующего совета не публиковался. По данным „Ъ“, в него входят главный архитектор Олег Байдин, рекомендованные председателем горсовета Уфы Валерием Трофимовым депутаты Руслан Зинатуллин (руководит АНО «Территория развития») и Марат Васимов (генеральный директор АО «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет Уфы»), заместители Ульфата Мустафина и сотрудники районных администраций.

Архитекторов в совете, кроме Олега Байдина, нет, сообщил спикер горсовета Валерий Трофимов. Он признал, что по этой причине архитектурной составляющей проектов на заседаниях градсовета уделяется «меньше внимания». «Но сейчас фасады все замечательные, красивые делают, в общем-то»,— отметил спикер.

Руководитель архитектурной мастерской Дмитрий Винкельман, входивший в состав градостроительного совета при прежнем главном архитекторе Ильдаре Ибрагимове, отмечает, что при новом главном архитекторе этот орган не собирался. Переформатированную модель совета, полагает собеседник, скорее, можно отнести к административному совету. «Раньше это был некий фильтр, который позволял отбрасывать полную ерунду,— отмечает господин Винкельман.— Редкий город в России обходится без архитектурного градостроительного совета, но Уфа в этом смысле уникальна».

«Сегодня многие практикующие архитекторы, в том числе главные архитекторы проектных институтов не видят строящиеся объекты»,— отмечает генеральный директор компании «Архпроект» Андрей Давыденко, также входивший в предыдущий состав совета. Его смущает, что в городе больше нет публичного обсуждения реализуемых проектов. «Возможно, в прежнем составе совета не хватало инженерной проработки, в обсуждение не был вовлечен административный ресурс. Но в нынешнем формате в совете не хватает архитекторов»,— заключил он.

Узнать реакцию Олега Байдина на планы переформатирования совета не удалось: он не отвечал на звонки.

Влада Шипилова