Караемая психиатрия

№ 38 Как врач превратился в осужденного из-за убийства, совершенного его пациентом

Фото: Astrakhanpost

Общий принцип

Это не только настрой СК. Это все общество так настроено. Если с кем-то что-то случилось — кто-то должен сесть… Не только врачи, учителя тоже затюканные. За каждую фразу ребенка в соцсетях, за каждый ролик родители готовы натравить прокуратуру на всех встречных и поперечных. А сажать будут, понятно, самого беззащитного. Это тоже у нас повелось. Просто если не посадят — все будут считать, что силовые структуры плохо работают. А кого... так ли важно.

Василий Иванов

Кто лечить будет

Что ж это творится такое?! На фоне стремящегося к нулю уровня высшего образования работающих врачей, да еще и таких сложных специальностей, подвергают настоящим репрессиям. Это катастрофа!

Catherine Ch

Родных к ответу

Должна быть уголовная ответственность родственников, которые забирают домой таких психов. А не хочешь брать — не бери, пусть лечат в стационаре…

Денис Хомицкий

Системный сбой

Да проблема в законодательстве. Законодателей и нужно сажать за такие законы. Тут или родственники должны давать расписку, что несут полную ответственность за подопечного, или еще лучше все же не рисковать и не выпускать больных, уже совершивших убийство или его попытку… Думаю, тут больше нужно думать о здоровых, которым угрожает опасность.

Аркадий Харитонов

Поднадзорные

Да вы спятили таких психов на волю отпускать? Да, он не опасен, пока принимает лекарства, но ведь проморгать момент очень легко! Вот уж не хочется стать жертвой такого больного. И почему родные должны еще за ним следить? Они что, врачи? Наверняка мать того ребенка вовсе не горела желанием контролировать шизофреника.

Никита Не

Эффект бомбы

У таких врачей пациенты, как бомба замедленного действия. Не знаешь, когда рванет. Вроде здоров и тут на тебе — клинит. Врач ни при чем, и не надо его грязью поливать. Лучше думать, как помочь ему можно!

Виталий Родионов

Чей контроль?

А в чем врачебная ошибка? В том, что после выписки пациент перестал принимать поддерживающую терапию и через два месяца совершил преступление?! Врач должен был переехать домой к нему, чтобы следить? Так на то есть районный психиатр, если что. К тому же у пациентов с подобным диагнозом психическое состояние может измениться в любую минуту.

Ирина Холод

Свалили на одного

Мамка виновата, значит, что родила и не уследила...Нельзя психов-убийц, какими бы они овечками ни прикидывались, выпускать на свободу. Пусть живут там, где им не позволят убивать, — в спецучреждениях. Этот вот оправдательный лепет читать не здорово. Прекрасно знают психиатры, что шизофреник социально опасен и непредсказуем… Ребенка убитого очень жаль. Доктора, если есть у них совесть, прекрасно понимают что к чему. А что на одного все свалили, так еще больше противно. И их характеризует тоже.

Татьяна Дербилова

Претензии наверх

У нас психиатрия развалена — и это не вина врачей. Так, например, нельзя больного человека госпитализировать без его желания или решения суда, ну, за исключением суицида/агрессии в моменте, и это не психиатры придумали. Вы когда-нибудь жили в одном подъезде с психически больным человеком, на которого еще и управы нет?

Все претензии наверх, в Минздрав.

Cuddle Bumkin

Тревожные перспективы

Знаете, сколько шизофреников ходит по планете и у нас в России?! Нет у нас столько учреждений чтобы держать их взаперти. А о недавней оптимизации в психиатрии не слышали? Тот же институт Сербского уже проводит или будет проводить освидетельствование всех психов, и около половины из них собираются отпустить под амбулаторное наблюдение. Предположить, когда его (психа) накроет снова, не может никто, а проследить за такими больными крайне сложно. Интеллект у них сохранен, поэтому они могут быть хитрыми, обходительными и притворяться, что пьют лекарства.

Варвара Р

Иные меры

Нельзя психически нездорового человека, совершившего убийство, оставлять на попечение родственников, ни у кого не хватит сил и времени годами следить за кем-то (контроль ослабнет рано или поздно), плюс к этому родственные отношения и чувство жалости и любви заставят закрывать глаза на некоторые отклонения в поведении и верить слову больного. Только ежедневное наблюдение специалиста и контроль приема лекарств обеспечат отсутствие рецидива. Только стационар или ежедневное посещение клиники. Законы надо менять.

Алиса М

Важная деталь

Лечащий врач на момент обострения был уже совсем другой человек на протяжении нескольких месяцев. Удивительно, что ему не предъявили никаких обвинений: он же каждый месяц наблюдал пациента и вел запись, что тот здоров, соблюдает режим и пьет лекарства. А выпускать... мне кажется, таких выпускать вообще нельзя.

Марина С.

Не те органы

При чем здесь медик? Что медик может неправильно сделать — поставить не тот диагноз. Ему диагноз уже поставили раз и навсегда. Медики уже могут не участвовать, не надо их приплетать к этому. Остальное дело полиции и суда, чтобы его изолировали от общества. А они засунули голову в песок, признались в собственном бессилии, свалили все на медиков.

Максим Брак

К врачам вопрос

Если речь идет о том, что есть психически больной человек с тягой к убийствам, насилию над женщинами и каннибализму, экспертиза признает его невменяемым, в связи с чем психически больной человек становится пациентом закрытой психушки. Через энное количество лет пациент признается выздоровевшим/находящимся в ремиссии и передается родственникам. На воле оказывается, что пациент не только не выздоровел, но и в ремиссию не входил. Где ответственность тех, кто решил, что пациент якобы вошел в ремиссию/выздоровел?

Владимир Шаталин

Тотальный страх

Все это не просто печально, а печально вдвойне осознавать, что врачи стали заложниками системы и идет повсеместная травля, особенно с экранов телевизоров, где вбивается ежедневно одно и то же, что врач — это враг и его обязательно надо не просто наказать, а карать. Ну, посадят десяток, сотню, тысячу врачей, а дальше что, что дальше?! А дальше пустота, потому что лечить людей и заботиться об их здоровье будет некому. Уйдут из здравоохранения из страха за свою жизнь. Уже сейчас слышишь, что в больницах не лечат, больным мало оказывают внимания, черствость, равнодушие, не вовремя оказание помощи. А почему? Да потому, что врачи стали бояться, что кто-то напишет жалобу, будут разборки, а там гляди и уголовное дело. Вот как-то так.

Оксана Чен

Картина в сценах

Человек психически нездоров и здоровым никогда не будет. Вернее, будет выглядеть здоровым, если самостоятельно будет всегда принимать лекарства и соблюдать режим. И кто тут больший псих — шизофреник, который обещает, что будет все делать по инструкции, или здоровый человек, который верит в подобное?

А родственников на адекватность не нужно проверять, когда выписываешь под их наблюдение таких пациентов? Кто в здравом уме вообще будет держать полуторагодовалого ребенка в одной квартире с шизофреником с психозами и убийством в анамнезе? А так картина маслом. Мамаша с обязанностями не справлялась, «проглядела», что тот чифирит и психует. Врачам в поликлинике врала, что все в порядке. Родственникам с дитем малым тоже не говорила. Родственники или слепые, или тоже умалчивали. Врач в поликлинике или вообще не проводил осмотры, или делал это формально. Никто из цепочки не контролировал принятие лекарств. А виноват, конечно, один из врачей, который последний раз пациента видел на лекарствах несколько месяцев назад. … Ребенка жалко.

Марина Х.

Письма читала Мария Портнягина