Умерла прима кубинского балета Алисия Алонсо

Одна из основателей кубинского балета и хореограф Алисия Алонсо умерла в возрасте 98 лет, сообщил агентству Prensa Latina представитель Национального балета Кубы. Балерина скончалась в больнице Гаваны, причина смерти не уточняется.

Алисия Алонсо училась в Нью-Йорке и Лондоне. В 1939–1940 годы участвовала в создании Американского балетного театра. Приобрела известность в 1943 году, исполнив роль Жизели в одноименном балете композитора Адольфа Адана. В 1948 году создала на Кубе балетную компанию «Балет Алисии Алонсо», которая в будущем послужила основой для создания Национального балета Кубы.

В 1955 году госпожа Алонсо уехала из Кубы и до 1959-го танцевала в Русском балете Монте-Карло. В 1957–1958 выступала на сцене Большого и Кировского театров. Вернулась на родину в 1959 году.

О жизни и карьере балерины — в публикации “Ъ” «Команданте кубинского балета».