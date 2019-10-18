Молочные реки оказались растительными

Власти Кубани озабочены фальсификацией пищевой продукции, поступающей в социальные учреждения. Особенно часто фальсификат выявляют среди молочных продуктов, причем большая часть из них поступает в край из других регионов. По словам властей, это происходит из-за действующей системы госзакупок: заказчик ориентируется на низкие цены, что создает преимущество для недобросовестных поставщиков. В крае намерены создать специальную группу для решения этой проблемы. Местные предприниматели с этим согласны и считают, что к тендерам нужно допускать только производителей, исключив перекупщиков.



Власти региона намерены установить контроль за качеством поступающих в социальные учреждения продуктов. Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец отметил, что зачастую в школы, детские сады, больницы и другие госучреждения поступает большое количество фальсификата, особенно часто его выявляют среди молочной продукции. С начала 2019 года поступила информация по фактам фальсификации 95 молочных продуктов — 78% из них было привезено на Кубань из других регионов России. «При выборе поставщиков продуктов питания для школ, больниц и других госучреждений заказчики ориентируются на предлагаемую стоимость. В погоне за низкой ценой некоторые компании разбавляют сырье дешевым пальмовым маслом и растительными жирами, что создает риски для здоровья потребителей»,— сказал вице-губернатор.

Руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный отмечает, что действующая в настоящее время в России система госзакупок создает такую конкуренцию, которую выдерживают преимущественно недобросовестные участники рынка. «Необходимо пересмотреть существующий механизм госзакупок, чтобы исключить возможность поставки фальсификата в социальные учреждения»,— говорит господин Куринный. По его словам, необходимо дополнительно создать систему контроля качества поставляемой продукции в школы и детсады, а именно вносить недобросовестных производителей в черный список и передавать всю информацию об их нарушениях в правоохранительные органы.

Власти региона приняли решение создать систему контроля качества поставляемой в социальные учреждения продукции. В контрольную группу войдут представители правоохранительных органов, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, регионального департамента потребительской сферы. А также эксперты департамента по регулированию контрактной системы, налоговой и антимонопольной служб Краснодарского края займутся изучением системы государственных закупок для пресечения поступления фальсификата на этапе заключения договоров.

По словам генерального директора ООО «Птицефабрика "Новороссийск"» Владимира Мхитаряна, участие в торгах должны принимать производители. Только так, по его мнению, можно избежать закупки некачественных продуктов. «Мы не можем выиграть ни одного тендера, поскольку не можем предложить такую же цену, которую предлагают перекупщики, иначе мы будем работать себе в убыток. При этом производитель несет ответственность за свою продукцию — нас проверяет несколько надзорных органов плюс это репутация. Мы будем конкурировать между собой, и это неплохо»,— говорит руководитель компании.

С ним согласен исполнительный директор Ассоциации по противодействию фальсификации молочной продукции Александр Бражко. «В первую очередь о подделке сигнализирует крайне низкая цена. Не может килограмм мяса стоить 86 руб. Коррупционный фактор также следует иметь в виду»,— говорит эксперт. По его словам, заключение контрактов дано на откуп учреждениям, но заказчики не проверяют качество товара, так как у них нет ни лабораторий, ни профильных специалистов. «Есть нормативы питания, есть требования к продуктам, известны среднерыночные цены, исходя из которых определяется разумная планка расходов для бюджетных учреждений. Но они желают заработать на премию за экономию средств»,— говорит господин Бражко. По его мнению, разумнее было бы перейти к централизованным закупкам, поскольку их проще контролировать.

Елена Рыжкова