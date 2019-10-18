Деньги на выбор

Депутатам гордумы Ульяновска передан на обсуждение проект городского бюджета2020. В сравнении с первоначальным бюджетом 2019 года доходная и расходная части его увеличились на 2 млрд руб. за счет увеличения безвозмездных поступлений из облбюджета, в то время как собственные доходы города почти не изменились. Основной рост расходов планируется по таким статьям, как благоустройство, автодороги и ЖКХ.Депутаты, отмечая, что по их округам на благоустройство может потребоваться значительно больше средств, чем запланировано, готовятся к будущим «битвам за свои округа» и надеются, что поступления облбюджета будут еще более увеличены. Политологи отмечают, что увеличение безвозмездных поступлений и распределение расходов связаны в первую очередь с предстоящими выборами в гордуму.

Администрация Ульяновска передала на обсуждение в гордуму проект бюджета 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба мэрии.

Согласно документу, общий объем доходов городского бюджета должен составить в 2020 году 11,421 млрд руб. (в первоначальном бюджете 2019 года — 9,355 млрд руб.), при этом безвозмездные поступления из областного бюджета — 6,264 млрд руб. (в 2019 году — 4,345 млрд руб.). Собственные доходы Ульяновска почти не изменились — 5,157 млрд руб. (в 2019 году — 5,010 млрд руб.). Общий объем расходов планируется на уровне запланированных доходов в размере 11,421 млрд руб. Бюджет предлагается принять как ­бездефицитный.

Верхний предел муниципального долга устанавливается на уровне 3,606 млрд руб. (как и год назад). Планируется привлечь 1,551 млрд кредитов, из них на 239 млн руб.— бюджетные, все эти средства должны пойти только на погашение ­заимствований.

В расходах на функционирование главы города запланировано 2,394 млн руб. (в 2019 году было 2,086 млн руб.), столько же — на председателя гордумы. На функционирование гордумы закладывается 73,545 млн руб. (в 2019 году было 74,479 млн руб.).

Заметно увеличены расходы на проведение выборов — 64,059 млн руб. (в 2019 году — 14,314 млн руб.), из них основная часть — 48,922 млн руб. связана непосредственно с расходами по организации выборов в гордуму (состоятся в сентябре 2020 года), остальное — зарплата сотрудников избиркомов.

На экономику запланировано 1,985 млрд руб., (в 2019 году — 1,031 млрд руб.). При этом почти в два раза больше закладывается на развитие дорожного хозяйства — 1,663 млрд руб. против 0,786 млрд руб. в 2019 году.

1,080 млрд руб. закладывается на ЖКХ (в 2019 году было 0,762 млрд руб.), из них основная часть направляется на благоустройство — 684 млн руб. (было 468 млн руб.), на капремонт — 131 млн руб. На охрану окружающей среды закладывается 582 млн руб., но основная часть этой суммы (579 млн руб.) направляется на капвложения по сокращению доли сточных вод, на охрану и содержание объектов зеленого фонда — 2,4 млн руб.

Основные расходы бюджета (5,375 млрд руб.) связаны с образованием, однако они снизились в сравнении с 2019 годом, когда на это было запланировано 5,740 млрд руб., из них на дополнительное образование детей — 538 млн руб. (было 768 млн руб.). На культуру выделяется 206 млн руб. (было 220 млн руб.), на соцполитику — 710 млн руб. (было 615 млн руб.), зато значительно выросли планируемые расходы на физкультуру и спорт — 287 млн руб. (в 2019 году было 37 млн руб.). На СМИ (обеспечение деятельности газеты «Ульяновск сегодня») — 11,7 млн руб. (было 12,4 млн руб.).

Собственные доходы бюджета сложились в первую очередь из НДФЛ (3,345 млрд руб., или 67% общего объема доходов), земельного налога и налога на имущество физлиц (689 млн руб., 13,4%), налогов на совокупный доход, ЕНВД и патентов (360 млн руб., 7%), доходов от использования муниципального имущества (324 млн руб., 6,3%), доходов от программы приватизации (141 млн руб., 2,7%).

Как пояснил „Ъ“ заммэра Ульяновска, начальник финансового управления города Александр Бармин, в связи с изменениями Бюджетного кодекса РФ доходы от штрафов, налагаемых федеральными и региональными органами власти, часть которых раньше доставалась муниципалитету, теперь больше городу не достаются, что повлияло на объем собственных доходов бюджета, которые, несмотря на рост по доходным источникам, в целом почти не ­изменились.

Бездефицитность бюджета не означает, что все потребности города закрыты,— таково требование федерального центра, поскольку дефицит потребует привлечения кредитов и их обслуживания, что ведет к дополнительным расходам, отмечает начфин. Он также отметил, что некоторое снижение расходов на образование связано с тем, что в прошлые годы из федерального бюджета финансировалось строительство крупных школ. Также, по словам Александра Бармина, на экологию в реальности «выделяется значительно больше средств, поскольку немалая часть работ экологической направленности проходит через Центр озеленения и благоустройства, объем финансирования которого свыше 170 млн руб. Господин Бармин также отмечает, что доходная часть бюджета может еще вырасти в начале 2020 года за счет участия Ульяновска в федеральных целевых программах (особого внимания требует включение в ФЦП проекта противооползневых работ, на которые в целом требуется порядка 15 млрд руб.).

Председатель бюджетного комитета гордумы Алсу Айзатуллина считает, что «бюджет еще претерпит изменения». «Может, не этому дому нужен капремонт в первую очередь, а другому. Сейчас депутаты готовят сметы по каждому дому, по дворам, по капремонту домов и благоустройству парков. И мы надеемся, что поступления областного бюджета будут не в этой сумме, а заметно больше. А потом каждый депутат будет отстаивать интересы своего округа, и битва предстоит большая»,— сказала госпожа Айзатуллина.

С ней соглашается и ульяновский политолог Николай Васин, отмечающий, что накануне выборов в гордуму «однозначно начнется борьба между депутатами — каждый будет пытаться привлечь побольше средств именно для своего округа». Заметный рост бюджета за счет областного трансферта господин Васин также объясняет предстоящими выборами в гордуму, потому что «благоустройство, ЖКХ и дороги, на которые увеличивается финансирование,— это как раз та сфера, где власть может быстро и наглядно продемонстрировать результаты своей работы».

Сергей Титов, Ульяновск