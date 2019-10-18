«Экостройресурс» ушел на перерыв

Представители регоператора по обращению с отходами ходатайствовали о назначении перерыва по делу об отмене нормативов ТКО.Истцы оспаривают «завышенный» норматив, а также установленный принцип взимания платы в городах в зависимости от площади помещения. На заседании суда выяснилось, что данные, на основании которых устанавливался норматив, касались периода 2010/11 годов. Истцы также обратили внимание на то, что при расчете норматива данные округлялись.

Самарский областной суд объявил перерыв по обжалованию норматива накопления ТКО до 30 октября. Об этом „Ъ“ сообщил один из истцов депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

По словам депутата, судья начала переходить к оглашению материалов дела, однако представители регоператора заявили ходатайство о том, что им необходимо время для ознакомления с материалами, которые были представлены на суде 16 октября.

С иском об отмене приказа областного министерства энергетики и ЖКХ, которым утверждены нормативы накопления ТКО, в суд вместе с Михаилом Матвеевым обратились депутаты Алексей Краснов, Павел Турков и другие. Истцы оспаривают как сам «завышенный» норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м в год на квадратный метр, так и установленный принцип взимания платы в городах в зависимости от площади жилого помещения.

Михаил Матвеев подчеркнул, что значительная часть заседания была посвящена выяснению, проводились замеры или нет, прежде чем устанавливался норматив в декабре 2018 года. В 10 городских округах региона норматив установлен, исходя из площади помещения, в остальных муниципалитетах расчет платы идет с человека.

«Выяснилось, что замеры состояли из двух источников. Первый — замеры в Самаре, Сызрани и Новокуйбышевске, второй — ответы муниципалитетов на запрос департамента ценового и тарифного регулирования об объемах производства мусора. Данные, на основании которых устанавливался норматив на 2019 год, касаются массива данных по 2010/11 году. Вспыхнула дискуссия, насколько корректно использовать такие данные с учетом того, что разразился экономический кризис в 2014 году. Представители регоператора отвечали, что их ничего не обязывает использовать для установления нормативов актуальные данные. Эти данные сильно разнятся даже по формулировкам. Так, Жигулевск представил прогнозные данные, а какие-то муниципалитеты — данные по фактически произведенному мусору»,— отметил депутат.

Истцы также обратили внимание на то, что при расчете норматива данные округлялись. «Они применяли методику, которая позволяла округлять это в большую сторону. Мы с истцом Красновым посчитали разницу в этих округлениях. У нас получилось, что за счет этого округления регоператор кладет себе в карман плюсом 20 млн руб. в год. …Представители департамента апеллировали к тому, что взимание платы по квадратным метрам носит некую социальную направленность. Однако проблема многонаселенных квартир решается за счет остальных граждан. К примеру, одиноких пенсионеров»,— отмечает господин Матвеев.

По словам депутата, первый заместитель руководителя департамента ценового и тарифного регулирования Юрий Мокшин заявил, что если суд удовлетворит требование истцов и плата будет взыматься с человека, это приведет к росту платежа за мусор примерно на 30%. По словам регоператора, это приведет к росту платежа на 10%.

«Это то, что слышим в комментариях министра Сергея Маркова по суду по тарифам. На самом деле это не так, потому что экономически необоснованный норматив и тариф завышены, поэтому должно произойти их снижение. Для жителей сельской местности, у которых плата взымается с человека, эта сумма составляет 97 руб., а предполагаемая плата в городских округах составляет 170 руб. Хотя доставка мусора из сельской местности до полигонов является более затратным действием. Я спросил представителя рег­оператора, почему они до сих пор не обанкротились. Количество плательщиков за мусор немного превышает 50%. Каким образом предприятие может работать, если половина людей им не платит? Значит, либо цена завышена в два-три раза, либо они затыкают эти дыры с помощью кредитов»,— рассуждает депутат.

На сегодня в регионе проводятся замеры образования ТКО, на основе результатов которых должны быть пересмотрены нормативы образования отходов. Однако общественники требуют пересмотреть методику замеров массо-объемных характеристик ТКО. В частности, эксперты регионального отделения ОНФ считают, что действующая методика не позволяет корректно подсчитать объем отходов. По их мнению, норматив выработки мусора на человека должен измеряться в килограммах и тоннах, а не в кубических метрах. Представители общественности Самары отмечают, что условия замеров не позволяют получить достоверных данных по объему и нормативу накопления ТКО в расчете на одного человека. В частности, при замерах смешиваются отходы объектов различных категорий.

Ранее суд отменил приказы министерства энергетики и департамента ценового и тарифного регулирования об установлении тарифа за вывоз отходов. Комментируя решение суда в СМИ, министр энергетики Сергей Марков сообщил, что в течение месяца будет принят новый тариф. При этом господин Марков отметил, что будет пересмотрена расценка на сбор и вывоз ТКО до объектов утилизации и сортировки, что может привести к росту тарифа. После этого Михаил Матвеев направил главе Самары Елене Лапушкиной уведомление о проведении митинга с требованием отставки Сергея Маркова. Акцию протеста планируют провести 19 октября.

Ани Айвазян