«Кинап» тянут обратно

Конкурсный управляющий ООО «Самарской деловой центр» (СДЦ) оспаривает передачу 9этажного офисного здания комплекса «Кинап» бывшей жене покойного самарского депутата Олега Дьяченко Ирине Дьяченко. Кадастровая стоимость здания и земли составляет более 115 млн руб. На прошлой неделе суд запретил ей совершать операции с недвижимостью. Кроме этого, управляющий попросил восстановить взаимные обязательства Ирины Дьяченко и СДЦ по уплате вексельного долга на 344 млн руб.

Конкурсный управляющий ООО «Самарский деловой центр» Анна Нехина обратилась в суд с требованием признать недействительной сделку по передаче 9этажного офисного здания «Кинап» площадью 11 тыс. кв. м и земли в собственность бывшей супруге покойного депутата Самарской губернской думы Олега Дьяченко Ирине Дьяченко. Кадастровая стоимость недвижимости составляет 115 млн руб. Это самый крупный объект офисно-развлекательного комплекса «Кинап». Арбитражный суд временно запретил госпоже Дьяченко продавать или совершать другие операции со спорной недвижимостью. Самарский деловой центр признали банкротом в прошлом месяце. С соответствующим иском в сентябре прошлого года выступила налоговая служба. Сумма требований составила 16 млн руб. В реестре кредиторов также оказались ООО «Сруб» (55 млн руб.), ООО «Кинап-фитнес» (39 млн руб.) и ПАО «Самараэнерго» (12 млн руб.). Статус кредитора также пытается получить недействующий Газбанк с суммой требований 693 млн руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», «Сруб» находится по адресу «Кинапа». Собственник компании — Владимир Юнин. По информации «СПАРК-Интерфакс», организация находится в процессе ликвидации. «Сруб» выступал в качестве агента Самарского делового центра при модернизации зданий. Работы осуществлялись на кредитные средства, выданные Газбанком. Долг перед «Кинап-фитнесом» возник после того, как последний провел за свой счет ремонт арендуемого у СДЦ ­помещения.

• ООО «Самарский деловой центр» создано в 1998 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании является ООО «Самара-Сити», принадлежащее Ирине Дьяченко. В списке бывших собственников «Самары-Сити» фигурируют сам Олег Дьяченко, Владимир Аветисян и Андрей Кислов. Всех троих считали создателями группы компаний «Волго­промгаз». Также им принадлежал Газбанк.

Господин Кислов до сих пор числится в акционерах компании. Другими акционерами указаны ООО «Бизнес-элит» (14,45%), Барбара Миклас (9,60%), ООО «ПТФ „Исток“» (9,60%), Наталья Дьяченко (9,02%), Rifflist invest Ltd (9%), GVR finance AG (8,29%), CUS Credit Union Swiss SA (6,11%), Youverse world Ltd (5,41%), ООО «Форсаж» (4, 80%), Анна Дьяченко (3,94%), Глэдис Ноэми Антоначи (3,87%) и Галина Дьяченко (1,44%). В июле прошлого года ЦБ отозвал у банка лицензию. Спустя несколько месяцев его признали банкротом и открыли конкурсное производство. В реестр требований кредиторов включено около 20 млрд руб.

Судя по финансовой отчетности, последние несколько лет СДЦ демонстрировал убытки. В 2018 году выручка компании составила 106 млн руб., убыток — 96 млн руб. «Кинап» находится на месте бывшего одноименного завода на улице Лесной, 23, на берегу Волги. В бывших заводских корпусах располагаются офисы, клубы, рестораны, база отдыха, парк аттракционов и т.д. Помимо сделки с недвижимостью арбитражный управляющий попросил восстановить взаимные обязательства Ирины Дьяченко и СДЦ по уплате вексельного долга на общую сумму 344 млн руб.

Как поясняют юристы, управляющий, вероятно, усомнился, что сделка была совершена на взаимовыгодных условиях. «Управляющий анализирует все сделки банкрота за предшествовавшие три года и оспаривает сомнительные, стремясь таким образом вернуть в конкурсную массу как можно больше ценного имущества»,— поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Как добавляет юрист, если актив вернется в СДЦ, в рамках конкурсного производства недвижимость должны выставить на торги.

Сабрина Самедова