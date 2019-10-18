Слушать подано

Правительство Пермского края презентовало проект бюджета на 2020–2022 годы депутатам и общественникам. Эксперты отмечают, что краевым властям удалось сохранить сбалансированность бюджета при не самых благоприятных экономических условиях на федеральном уровне. При этом они опасаются, что, несмотря на предусмотренные в бюджете средства на крупные объекты к 300-летию Перми, реализации масштабных планов может помешать недостаток компетенций.



Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2020–2022 годы. Как рассказала презентовавшая проект министр финансов Прикамья Елена Чугарина, собственные доходы краевого бюджета в 2020 году запланированы на уровне 125,9 млрд руб., в 2021-м — 133,3 млрд руб., в 2022 году — 142,7 млрд руб.

Руководитель краевого минфина отметила, что резервы для оптимизации «практически исчерпаны». «Мы использовали практически все возможности налогового законодательства: поэтапная отмена льготы по налогу на прибыль, переход на налогообложение имущества от кадастровой стоимости. Мы стимулируем муниципалитеты отказываться от неэффективного и непрозрачного, на наш взгляд, единого налога на вмененный доход»,— заявила Елена Чугарина. Она добавила, что отмена ЕНВД приведет к росту поступлений по упрощенной и патентной системе налогообложения. По словам министра финансов, эти меры позволят добиться прироста собственных доходов выше уровня инфляции.

Традиционно доходная часть бюджета формируется в основном за счет поступлений по налогу на имущество организаций и налога на доходы физических лиц. Так, в 2020 году доля поступлений по налогу на прибыль организаций составит 47%, по НДФЛ — 27%.

В 2020 и 2021 годах предусмотрены дотации из федерального бюджета в размере 3,6 млрд руб. ежегодно. По словам Елены Чугариной, это не окончательные цифры. «Скорее всего, мы получим уточненные данные ко второму чтению закона о федеральном бюджете. Надеюсь, что объем финансовой поддержки со стороны федерации будет не ниже уровня 2019 года»,— пояснила министр.

Расходы бюджета в 2020 году запланированы в размере 140,7 млрд руб., в 2021 году — 150 млрд руб., в 2022-м — 156,4 млрд руб. Социальные расходы в 2020 году составят 74% от общего объема. Меры социальной поддержки и фонд оплаты труда сотрудников бюджетной сферы будут проиндексированы на 4%, материальные затраты бюджетных учреждений — на 2%.

Елена Чугарина сообщила, что, несмотря на приоритет текущих расходов, доля инвестиций в развитие инфраструктуры, учреждений и общественных пространств Прикамья также будет увеличиваться. Доля «бюджета развития», по словам министра, увеличится с 22% (28,6 млрд руб.) в 2019 году до 26% (37 млрд руб.) в 2020 году.

Также она отметила существенный рост средств на дотации, субсидии и другие межбюджетные транс­ферты для муниципалитетов. Доля расходов на эти цели выросла с 22,6 млрд руб. (17% от общего объема доходов) в 2019 году до 29,4 млрд руб. в 2020 году (21%). Как пояснила министр, это связано с поддержкой преобразования территорий в городские и муниципальные округа.

Кроме того, госпожа Чугарина заявила, что в 2020 году не будут предоставляться субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго». В этом году оператор получил субсидию в объеме более 700 млн руб.

Дефицит краевой казны в 2020 году запланирован на уровне 11 млрд руб., в 2021-м — 13 млрд руб., в 2022 году — 13,6 млрд руб. Елена Чугарина уточнила, что этот дефицит является «бумажным». «По факту он будет значительно ниже. А к 2022 году мы планируем прийти к бездефицитному бюджету»,— заверила министр.

Отметим, что, в отличие от публичных слушаний предыдущих лет, на этот раз отведенного времени не хватило на полноценные выступления по проекту. Поэтому присутствующие ограничились ответами на вопросы, поступившие от участников слушаний.

Председатель комитета законодательного собрания по бюджету Елена Зырянова считает, что, несмотря на не самую благоприятную экономическую ситуацию в стране, краевой бюджет демонстрирует положительную динамику. «Сохранить финансовую устойчивость удалось за счет отмены льготы по налогу на прибыль и роста налога на доходы физических лиц (в связи с повышением зарплат)»,— отмечает депутат.

Также она обращает внимание на существенный рост объема межбюджетных трансфертов муниципалитетам: «Фактически бюджеты большинства территорий балансируются за счет краевых дотаций. При этом субсидии носят целевой характер, а часть дотаций являются стимулирующими и выдаются на условиях роста собственных доходов. Таким образом, Пермский край не просто дотирует муниципалитеты, а определяет вектор развития местного самоуправления».

Руководитель комитета по инфраструктуре Виктор Плюснин отметил, что в проекте бюджета нашли отражение финансовоемкие и ожидаемые инфраструктурные объекты: новые здания театра оперы и балета, художественной галереи, культурное пространство на территории завода имени Шпагина. Депутат подчеркнул, что «при этом остаются вопросы, связанные с освоением средств краевой инвестпрограммы и своевременным вводом объектов в эксплуатацию».

Константин Кадочников