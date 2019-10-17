Mitsubishi Pajero «уезжает» из России

Продажи внедорожника Mitsubishi Pajero в России прекратятся до конца года. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу Mitsubishi Motors Corporation Russia. Уход с рынка одной из популярнейших моделей марки связан с окончанием действия одобрения типа транспортного средства в 2019 году.

Получение аналогичного одобрения на следующий год потребует установки на автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС, а это автопроизводитель делать не готов, объясняет руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев: «В данном случае я могу это объяснить в первую очередь принципиальной позицией концерна Mitsubishi, который говорит о том, что не собирается прогибаться под каждый технический регламент отдельной страны. Они так поступают не только в России, но и во многих других странах, потому что есть единые международные стандарты, по которым они изготавливают свои автомобили, и все системы безопасности соответствуют им. Что касается популярности модели, тут нужно смотреть на динамику спроса. В данном случае я не могу сказать с твердой уверенностью, что именно Pajero была одной из популярнейших моделей за 2018-2019 годы».

Уход Pajero с российского рынка, вероятнее всего, связан исключительно с финансовыми показателями продаж этой модели, а вовсе не с принципиальным отказом автопроизводителя устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС на свои машины. В этом убеждена автообозреватель gazeta.ru Алина Распопова: «Как я понимаю, это просто модель, которая не производится в России, соответственно, продажи не высоки — основной спрос приходится на Outlander. Почему они приняли такое решение? Вероятно, российские покупатели не проявляют интерес, и они решили пока не инвестировать туда. Но если спрос на эту модель будет, я думаю, они установят ЭРА-ГЛОНАСС».

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В 2019 году дилеры Mitsubishi реализовали в России чуть менее 29 тыс. автомобилей. Это на 3% меньше чем год назад. Внедорожник Pajero выбрали меньше тысячи покупателей.

Петр Пархоменко