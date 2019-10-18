«Дон-Агро» остался без картошки

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, группа «Дон-Агро» Николая Ольшанского продала «Мираторгу» свой единственный актив за пределами Воронежской области — крупное картофелеводческое хозяйство «Брянск-Агро». О причинах продажи господин Ольшанский не говорил. Но несколько лет назад, приобретая актив, он заявлял о намерениях развивать на брянской земле животноводство, привлекать специалистов, строя для них дома. Планы остались нереализованными. Купивший «Брянск-Агро» «Мираторг» дополнительно получил под корма для КРС 5 тыс. га. Эксперты оценивают стоимость сделки в несколько сотен миллионов рублей.

Производственная структура «Мираторга» в Брянской области ООО «Мираторг-Брянск» подала в ФАС ходатайство о приобретении 100% ООО «Брянск-Агро» в конце августа. Вчера Николай Ольшанский рассказал “Ъ-Черноземье”, что сделка уже завершена, идет регистрация права собственности. Сумму сделки бизнесмен предпочел не раскрывать, отметив лишь, что она «значительно меньше» миллиарда рублей.

Впервые о возможной продаже компании стало известно в ноябре 2018 года. Тогда господин Ольшанский сказал “Ъ-Черноземье”, что готов рассматривать предложения по покупке «Брянск-Агро», не объяснив причин продажи. «Мираторг» уже работает в Клетнянском районе, где «Брянск-Агро» выращивает картофель: там находятся фермы холдинга по выращиванию КРС, входящие в межрегиональный проект компании по производству говядины. Компания планирует наращивать стадо (к 2020 году поголовье КРС должно вырасти до 1 млн голов) и параллельно увеличивает площади под кормовыми культурами (в первую очередь под кукурузой и многолетними травами). В «Мираторге» на запрос “Ъ-Черноземье” не ответили.

Новое хозяйство может увеличить земельный банк «Мираторга» еще на 5 тыс. га. «Брянск-Агро» — один из крупнейших производителей картофеля в Брянской области и самый масштабный сельхозпроизводитель Клетнянского района. По собственным данным компании, она была создана «с нуля» в 2008 году. На полях выращивается картофель (около 500 га) и зерновые культуры. Также компания владеет комплексом по хранению, сухой чистке и упаковке картофеля, который позволяет производить его «в любой упаковке» и отгружать в течение всего года. Среди задач «Брянск-Агро» ранее было обозначено увеличение посевных площадей под картофель до 1,2 тыс. га (из них 200 га — поливные), расширение присутствия в торговых сетях, ввод в продажу товарного картофеля премиум-класса и борщевой группы — моркови, свеклы и капусты. По данным Kartoteka.ru, выручка компании в 2018 году составила 108,6 млн руб. (127 млн руб. в 2017-м), убыток — 12,4 млн руб. (88,4 млн руб. годом ранее).

Теперь у «Дон-Агро» останутся активы только в Воронежской области. Группа занимается молочным животноводством (производит около 5% молока в регионе), растениеводством, переработкой молока, выращиванием саженцев, овощей и фруктов. Контроль над «Брянск-Агро», по данным Kartoteka.ru, «Дон-Агро» получил в 2012 году. До этого компания полностью принадлежала депутату Брянской облдумы Вячеславу Никифорову. При этом полный контроль был получен не сразу: до июня 2018 года совладельцем растениеводческой компании (30%) была нынешний замглавы Минсельхоза Елена Фастова, тогда работавшая независимым консультантом по управлению агропроектами (именно в июне 2018-го она перешла на работу в министерство).

Ранее господин Ольшанский говорил о более масштабных планах развития брянского хозяйства. В 2012 году, после приобретения «Брянск-Агро», в ходе совместного визита в Клетнянский район с губернатором Николаем Дениным он отмечал: «Наша цель не в том, чтобы посеять 500 га картофеля, а в том, чтобы в будущем создать здесь мощное комплексное хозяйство. Мы будем заниматься растениеводством, создавать достойную кормовую базу, развивать животноводство. Для привлечения высококлассных специалистов мы готовы построить жилье. Мы пришли на клетнянскую землю всерьез и надолго». Но животноводческое хозяйство так и не было создано.

Партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова полагает, что стоимость «Брянск-Агро» может колебаться на уровне 450-600 млн руб. «Если "Мираторг" планирует выращивать не картофель, а кормовые культуры для своего крупного рогатого скота, то он в процессе переговоров мог добиться скидки, мотивируя это тем, что ему нужна только земля», — полагает эксперт. По ее оценке, «Мираторгу» было бы выгодно использовать часть площадей под заготовку картофеля, сохранив таким образом коллектив и прибыльное оборудование по обработке и упаковке.

Директор департамента оценки «Евроэксперта» Анна Шлапакова полагает, что стоимость актива может даже превысить 600 млн руб. Из-за логистики сделка будет выгодна обеим сторонам, подчеркивает эксперт.

Олег Мухин