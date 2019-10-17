«Роснефть» открыла новое месторождение газа в Бразилии. Об этом сообщил первый вице-президент компании Эрик Лирон. По его словам, «Роснефть» выполнила значительный объем поисково- разведочных работ. Произведена сейсморазведка, в том числе на новых, ранее неизученных участках. В настоящее время ведется оценка вариантов монетизации открытых запасов газа. В Бразилии «Роснефти» принадлежит 13 лицензионных участков общей площадью более 32 тыс. кв. км.

Торговая сеть «Пятерочка», которая входит в X5 Retail Group, получила чистую розничную выручку около 1 трлн руб. за первые девять месяцев текущего года. Этот показатель выше на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Выручка возросла и у других сетей, входящих в X5 Retail Group. У «Перекрестка» — на 18%, у «Карусели» — на 2,6%.

«Роснефть» совместно с BP и WesternGeco разработали новую сейсмическую технологию «Гепард». Это уникальная система регистрации сейсмических данных, аналогов которой нет нигде в мире, рассказал главный геолог «Роснефти» Андрей Лазеев. По его словам, это бескабельная система, которая позволяет использовать ее в труднопроходимых местах и существенно снижает воздействие на окружающую среду, поскольку для проведения работ не требуется вырубка леса.

Федеральная медицинская сеть «Медси», принадлежащая АФК «Система», возглавила рейтинг крупнейших частных клиник в России по версии журнала Forbes. По итогам 2018 года «Медси» вышла в лидеры российского рынка частных медуслуг по выручке, которая выросла более чем на 50% — почти до 18 млрд руб. Как пояснила президент группы компаний Елена Брусилова, рост выручки во многом связан с увеличением объема оказания услуг для физлиц и загрузки стационаров. Существенное влияние на рост бизнеса оказало и то, что компания «объединила самых компетентных врачей, лучшее оборудование и высокий уровень сервиса».

«Роснефть» намерена в ближайшие годы начать разработку более 20 месторождений в Западной и Восточной Сибири. Планами поделился первый вице-президент компании Эрик Лирон. По его словам, за счет применения современных технологий и планомерного ввода месторождений в эксплуатацию ожидается почти двукратный рост добычи трудноизвлекаемых запасов к 2022 году — до 33 млн тонн. Это является одной из ключевых задач компании.

Domino’s Pizza планирует прекратить работу на некоторых международных рынках, где фиксируются убыток. Об этом заявил гендиректор компании Дэвид Уайлд. Он не стал уточнять, какие именно это рынки. Ранее Domino's Pizza сообщила о падении продаж на 2,5% на международных рынках из-за негативных макроэкономических причин.

«Роснефть» установила станции мониторинга данных бурения с элементами искусственного интеллекта на тяжелых буровых установках, сообщил первый вице-президент компании Эрик Лирон. Он отметил, что благодаря цифровым технологиям специалисты получили возможность дистанционного сопровождения процесса бурения в режиме реального времени. На сегодняшний день у «Роснефти» есть 10 станций удаленной экспертной поддержки процессов бурения.

Интернет-ритейлер Ozon запустил в Москве услугу экспресс-доставки «Супермаркет». Представитель компании рассказал «Ведомостям», что сроки доставки заказов клиентам варьируются от 40 минут до одного часа. В ассортименте порядка 6 тыс. наименований товаров. Минимальная цена заказа из «Супермаркета» составляет тысячу рублей.