«Газпром» планирует создать в Нижнем Тагиле комплекс по производству СПГ

«Газпром трансгаз Екатеринбург» (дочернее предприятие «Газпрома») намерен создать в Нижнем Тагиле СПГ-комплекс. По словам гендиректора компании Алексея Крюкова, новое производство откроется в 2022 году.

Предварительная стоимость проекта — 1 млрд руб., количество рабочих мест — до 55 человек. Уже имеется устная договоренность с властями Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле нужно выносить из муниципальной застройки земли, где будет размещен этот объект, поэтому «планируются к пересмотру границы населенного пункта», уточняет господин Крюков (цитата по ТАСС).