В Сочи задержаны двое «свидетелей Иеговы»

В Сочи заключены под стражу двое членов организации «Свидетели Иеговы», которым предъявлены обвинения в участии в экстремистской организации (ч.1 ст.282.2 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По версии следствия, мужчины занималась пропагандой идей запрещенной религиозной организации, а также вербовкой новых членов общины.

Как сообщили в СУ СКР, в период с мая 2017 года по 13 июня 2019 года фигуранты организовывали в различных жилых и нежилых помещениях города Сочи собрания, а также религиозные выступления, где выступали в целях пропаганды деятельности запрещенного объединения и вербовки новых участников. Между тем в апреле 2017 года решением Верховного суда РФ религиозная организация признана экстремисткой и запрещена на территории России. В ходе следствия проведены обыски в ряде мест, где проводились собрания, а также по месту жительства фигурантов, в ходе обысков изъята литература религиозного учения «Свидетели Иеговы», а также средства связи. Расследование уголовного дела продолжается.

Анна Перова, Краснодар