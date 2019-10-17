В Сочи возбудили уголовное дело в отношении двух «Свидетелей Иеговы»

Следователи СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего и 68-летнего местных жителей, которые обвиняются в участии в экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Санкции по данной статье предполагают от шести до десяти лет лишения свободы.

Как сообщили в ведомстве, мужчины состоят в религиозной организации «Свидетели Иеговы “Адлер”». В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал ее экстремисткой и запретил на территории России. Однако с мая 2017 года по 13 июня 2019-го в разных жилых и нежилых помещениях Сочи мужчины организовывали собрания и религиозные выступления, где пропагандировали деятельности «Свидетелей Иеговы» и вербовали в запрещенную организацию новых участников.

В настоящее время обвиняемые помещены под стражу. В ряде мест, где проводились собрания, а также по месту жительства мужчин, следователем изъята литература данного религиозного учения, черновые записи и средства связи.

Василий Хитрых