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Долговая нагрузка жителей Краснодарского края выросла до 23,36%

За последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки жителей Краснодарского края выросло на 1,18 процентных пункта и составило 23,36%. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данному показателю Кубань входит в двадцатку регионов с наименьшим показателем долговой нагрузки. Лидерами в России являются Амурская (30,41%), Кировская (29,45%) и Оренбургская (28,64%) области. Наименьшие показатели в Приморском крае (21,74%), а также Брянской области (21,96%) и Москве (22,21%).

В целом по России долговая нагрузка жителей с апреля по октябрь текущего года увеличилась на 1,64 процентных пункта и составил 24,63% (на 1 апреля - 22,99%). По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, рост данного показателя отмечен во всех регионах страны, поскольку уровень доходов заемщиков является недостаточно комфортным для обслуживания кредитных обязательств.

Дмитрий Михеенко


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