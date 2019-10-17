В Новочеркасске освободили похищенного мужчину

В Пролетарском районе Ростова возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Новочеркасска по подозрению в похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ сК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, днем 14 октября этого года подозреваемые и их скрывшиеся от следствия сообщники подкараулили жителя Ростова у его дома и, угрожая бейсбольной битой, заставили сесть в автомобиль. Затем его вывезли в Новочеркасск и удерживали, требуя вернуть деньги, которые потерпевший был должен злоумышленникам.

Похищенного мужчину и его похитителей обнаружили по месту работы одного из подозреваемых сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД России по Ростовской области. Потерпевший был освобожден. Двоих подозреваемых задержали и допросили. Следствие по делу продолжается.

Дарья Голякова