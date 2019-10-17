Бюджет Нижнего Новгорода может снова стать дефицитным Депутаты вернулись к разговору о перераспределении налогов между областью и городом.

Бюджет Нижнего Новгорода прогнозируется дефицитным.

Собственные доходы оцениваются в 15,4 млрд рублей, а расходы в 17,6 млрд рублей. Такие цифры привел директор департамента финансов городской администрации Юрий Мочалкин на заседании бюджетной комиссии гордумы.

При этом расходы урезать уже нельзя, поскольку они уже сокращены даже ниже разумного минимума. Сумма обоснованных запросов всех департаментов составляет 38,5 млрд руб. План неналоговых доходов сокращен примерно на треть и составляет 1,8 млрд рублей. Проблема в том, что неприватизированной осталась та муниципальная недвижимость, которая не пользуется спросом, то есть распродано едва ли не все, что можно было продать.

В такой ситуации бюджет Нижнего Новгорода критически зависит от межбюджетных трансфертов, и это вызывает озабоченность депутатов. В особенности, с учетом того, что бюджетное планирование на уровне города идет одновременно с аналогичным процессом на уровне региона и опережает работу над федеральным бюджетом.

По словам финансового обозревателя Константина Барановского, прокомментировавшего тему «КоммерсантъFM Нижний Новгород», такая система в регионе пока работает, но проблема есть, и ее надо решать не в срочном порядке, когда идет верстка бюджетов, а спокойно и без спешки, как должны приниматься все системные стратегические решения.

Депутаты снова заговорили о необходимости пересмотреть долю налога на доходы физических лиц, зачисляемую в бюджет Нижнего Новгорода. Эта доля определяется субъектом Федерации, и за последние года она в несколько заходов была снижена с 35% до 18%. Константин Барановский согласен с депутатами, что этого областному центру, экономика которого составляет около 60% экономики региона, недостаточно.

Городские чиновники призвали депутатов верстать бюджет 2020 года, исходя из реалий, а это значит, что предстоит большая работа по обоснованию запросов Нижнего Новгорода и согласованию потребностей и возможностей.