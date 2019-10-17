Нежилые помещения, находящиеся в собственности Петербурга, выставят на торги

СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» выставило на торги право аренды нескольких городских объектов нежилого фонда. Лоты предназначены для субъектов малого и среднего бизнеса.

Торги пройдут на базе АО «Российский аукционный дом» (РАД) в ноябре.

Как сообщили в пресс –службе комитета имущественных отношений, два нежилых помещений расположены в Петроградском и Московском районах города. Кроме того, в аренду город предложит еще два лота — оба помещения находятся на Казанской улице.