В Мордовии бывшего чиновника подозревают в получении 1 млн рублей взятки мебелью

Следственное управление СК по Мордовии возбудило уголовное дело о получении взятки в 2014 году в отношении бывшего начальника управления капитального строительства республики. По данным Kartoteka.ru, с 2008 года по 2015-ый управление возглавлял Сергей Макаров. Взятку он получил от бывшего директора ООО «СДС – Управление строительства», в то время им являлся Михаил Иоффе. Прежде в 2006-2007 годах Сергей Макаров также возглавлял эту компанию.

По версии следствия, взятку Сергей Макаров получил в виде комплектов мебели на сумму 1 млн руб. Деньги передавались за лоббирование интересов строительной компании при заключении госконтрактов, за принятие выполненных работ по уже имеющимся договорам и своевременную оплату по ним.

В отношении Сергея Макарова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки»), а в отношении Михаила Иоффе – по ч.5 ст.291 УК РФ («Дача взятки»). Кроме того, во время расследования дела бывшему директору «СДС – Управление строительства» было предъявлено обвинение в даче 500 тыс. руб. взятки в должностным лицам республиканского управления Росреестра за регистрацию земельного участка. Сейчас он заключен под стражу.

Анастасия Еремина