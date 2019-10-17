В Армавире будут судить владельца сети подпольных казино

В Армавирский городской суд в ближайшее время будет передано уголовное дело в отношении в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).

В СУ СКР по краю сообщают, что в июне 2018 года мужчина учредил предприятие, основным видом деятельности которого явилась консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий. Он арендовал терминалы, оборудованные мониторами и компьютерными комплектующими, арендовал шесть нежилых помещений в различных районах Армавира и организовал там игорную деятельность.

Уточняется, что азартные действия проводились с использованием интернета посредством 19 игровых терминалов. Деятельность обвиняемого была пресечена с 7 марта по 8 июля 2019 года во всех арендованных помещениях.

Василий Хитрых