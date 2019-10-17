Маленькая победа большой семьи Ростислава Алексеева

Конфликт между застройщиками ООО «Дом на Провиантской» и местными жителями, в числе которых дочь легендарного конструктора Ростислава Алексеева, можно считать приутихшим, по крайнем мере, пока. Жителям удалось отстоять краскнокнижные растения и деревья, вблизи которых развернулась стройка, и сам дом Алексеева, который является объектом культурного наследия. Ранее застройщик самовольно начал расширять площадку под строительство.

Позже Татьяна Алексеева – дочь конструктора, ее сыновья и внучка провели одиночные пикеты в Нижегородском Кремле.

Митингующих не просто заметили в областной администрации, но и провели оперативное совещание с участием заместителя губернатора региона Сергея Морозова. О его итогах «КоммерсантЪ ФМ Нижний Новгород» рассказала градозащитница Анна Давыдова, помогающая решить проблемы, корни которой уходят в 2011 год.

Однако назвать это победой пока нельзя. Общественники намерены добиваться полной отмены проекта застройки в центре Нижнего. Есть и другие вопросы. По словам дочери конструктора, на данный момент ни одна домоуправлящая компания не хочет брать Дом Алексеева в управление. Все это также связывают со скандальной стройкой. Поэтому не будет ее – скорее всего не будет и проблем.