На Атоммаше внедрен новый автоматизированный трубогибочный комплекс

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) введен в эксплуатацию новый автоматизированный комплекс для гибки труб с числовым программным управлением (ЧПУ) Elect-40 фирмы BLM Group (Италия), сообщила пресс-служба предприятия.

Новый станок позволяет производить переналадку за 2 минуты, что в 6 раз быстрее, чем на других ручных трубогибочных станках. Он используется для изготовления змеевиков для парогенераторов четырех типов. В зависимости от модификации парогенератора, станок обеспечивает гибку около двухсот различных исполнений, которые отличаются, как радиусами гиба, так и линейными размерами. Как отмечают на предприятии, данный станок обеспечивает конвейерный метод изготовления змеевиков, в основе которого лежит принцип «точно-вовремя». То есть все змеевики будут поступать в необходимом количестве, в нужное место и точно к назначенному сроку для дальнейшей сборки в парогенераторе.

Сергей Иванов