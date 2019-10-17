Эрмитаж и tvzavr открыли проект «Кино в Эрмитаже» 11 октября в Эрмитажном театре состоялось торжественное открытие проекта-эксперимента Государственного Эрмитажа и онлайн-кинотеатра tvzavr, приуроченного к Году театра в России,— «Кино в Эрмитаже».

От имени директора Эрмитажа Михаила Пиотровского гостей приветствовал начальник отдела межмузейных коммуникаций Иван Корнеев.

«Этот проект вполне может стать составной частью масштабной программы “Большой Эрмитаж”, которую музей реализует многие годы и которая призвана сделать наш музей еще интереснее, разнообразнее и дружелюбнее по отношению к людям. Михаил Борисович просил подчеркнуть, что недаром во всех афишах и программах написано “проект-эксперимент”, потому что, помимо просмотров кинолент, у этого проекта есть благотворительная составляющая, которая не менее (а для музея — даже более) важна, чем просто приятное времяпровождение. Проект призван помочь сбору средств в пользу благотворительной организации “Дети-бабочки”, оказывающей всестороннюю помощью детям с редким генетическим заболеванием», — подчеркнул Иван Корнеев.

На открытии известный публицист Александр Цыпкин представил короткометражные фильмы, написанные по его сценариям,— они впервые были показаны на большом экране единым альманахом. После завершения показа литератор ответил на вопросы зрителей и вместе с ведущим Александром Маличем обсудил показанные работы. Зрители увидели три картины: «Ты его любила?» (реж. Елена Полякова), «Прощай, любимый» (реж. Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин) и «Эвтаназия» (реж. Елена Бродач).

«Сотрудничество с Эрмитажем и tvzavr, безусловно, получилось для меня знаковым. Во-первых, фильмы по моим сценариям показали в Эрмитаже, что, как вы понимаете, для любого петербуржца является событием экстраординарным, а во-вторых, фильмы были собраны в одну полнометражную картину — альманах, объединенный идеей и драматургией»,— отметил Александр Цыпкин.

На церемонии открытия «Кино в Эрмитаже» собрались известные персоны и представители творческой элиты Москвы и Петербурга: Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин, Юлия Топольницкая, Максим Матвеев, Алика Смехова, Ирина Безрукова, Рината Пиотровски, Снежина Кулова, Федор Гамалея с супругой Василисой Гусаровой, Владимир Хацкевич с супругой Любовью Хацкевич, Самира Мустафаева, Ксения Шапилова, Борис Пиотровский, Павел Пригара, Юлия Стрижак, Дмитрий Морозов, Михаил Баженов, Карина Разумовская, Софья Чернова и другие.

«Короткометражные фильмы на самом деле очень интересный жанр, поскольку за 15–20 минут автор должен рассказать целую историю — с завязкой, кульминацией и интересной развязкой. Каждый такой фильм по сценарию Александра — это словно сцена из жизни. Объединенные же в один альманах, они как будто показывают нам ее стремительность, течение и изменение. Короткометражные фильмы, показанные первыми в рамках проекта “Кино в Эрмитаже”, уже можно посмотреть на онлайн-платформе tvzavr. Для наших зрителей это один из самых популярных и любимых жанров»,— говорит вице-президент по стратегическим коммуникациям онлайн-кинотеатра tvzavr Олеся Теплова.

После официальной части для гостей вечера состоялся торжественный коктейль, где зрители смогли увидеть киноальманах из пяти картин, эксклюзивно подготовленный интернет-кинотеатром tvzavr: «Ты его любила?» (реж. Елена Полякова), «Прощай, любимый» (реж. Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин), «Эвтаназия» (реж. Елена Бродач), «Утренний секс» (реж. Александр Цыпкин) и «Темная как ночь. Каренина 2019» (реж. Радда Новикова).

Все собранные после открытия средства были направлены в Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки», который помогает детям с редким генетическим заболеванием кожи, чтобы они могли жить без боли.