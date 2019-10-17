На Кубани будут судить банду «черных» банкиров

В Курганинский районный суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 35 до 65 лет. Они обвиняются в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без лицензии, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением особо крупного дохода (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

В прокуратуре края сообщили, что фигуранты уголовного дела в Курганинске с июля 2013 года по ноябрь 2014-го обналичивали деньги путем оказания незаконных банковских услуг по кассовому обслуживанию и инкассации. Сумма обналиченных средств превысила 1,5 млрд руб. Размер извлеченного дохода превысил 40 млн руб., что квалифицировано как особо крупный размер. Предварительное расследование по данному уголовному делу провели следователи УФСБ по Краснодарскому краю.

Банде «черных банкиров» грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Василий Хитрых