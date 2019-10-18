В деле «Зимней вишни» заканчиваются аресты

На очередном судебном заседании по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово государственный обвинитель заявил ходатай­ство об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий в отношении половины обвиняемых — Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Генина и Андрея Бурсина. В конце января будут выпущены из-под стражи и другие подсудимые. С момента начала рассмотрения дела в суде пребывание под стражей обвиняемых по нетяжким преступлениям более чем на шесть месяцев по закону не допускается, а у ряда подсудимых этот срок подошел к концу.



«В силу закона мы не имеем возможности ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в их отношении и вынуждены ставить вопрос об изменении на более мягкое»,— цитирует ТАСС слова гособвинителя. Как сообщил один из присутствовавших на заседании, в качестве более мягкой меры прокурор назвал запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ). Она заключается в возложении на обвиняемого обязанности своевременно являться в суд, а также в возможном введении судом ограничений на нахождение вне своего жилья, пребывание в определенных местах, общение с некоторыми людьми, а также пользование средствами связи и транспортом.

Продление подсудимым ареста не предусмотрено ст. 255 УПК РФ, в которой указывается, что «срок содержания под стражей со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может превышать шести месяцев». Исключение предусмотрено только для обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, а никто из фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» к ним не относится.

Директор кемеровского ООО «Системный интегратор», которое монтировало в «Зимней вишне» систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко и инженер этой компании Александр Никитин обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и руководитель службы пожаротушения отряда №1 ФПС по Кемеровской области Ан­дрей Бурсин — по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Решение об изменении меры пресечения четырем подсудимым после ходатайства гособвинения в любом случае будет принимать суд. На момент написания заметки его заседание продолжалось. Так или иначе, под домашний арест или под запрет определенных действий четверо подсудимых будут выпущены, когда закончится срок пребывания под стражей, определенный предыдущим решением суда. Для троих обвиняемых, упомянутых обвинением в четверг, это 25 октября, для Ан­дрея Бурсина — в декабре.

Помимо них, на скамье подсудимых еще четверо обвиняемых: гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежали здания ТЦ, Юлия Богданова и технический директор этого предприятия Георгий Соболев. Все они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, а трое, за исключением Сергея Антюшина, еще и в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 и ч. 3 ст. 219 УК РФ). В отношении них гособвинение ходатайствовало о продлении срока пребывания под стражей до 26 января 2020 года. Исходя из ст. 255 УПК, после этой даты они тоже будут выпущены из-под стражи.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. Рассмотрение этого уголовного дела, первого из связанных с этой трагедией, Заводский суд Кемерово начал в мае нынешнего года. Все обвиняемые были арестованы в разное время в период с апреля по июнь 2018 года.

Игорь Лавренков, Кемерово