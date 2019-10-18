Бизнесмен выстриг себе свободу

В Новосибирске суд удовлетворил прошение об условно-­досрочном освобождении (УДО) экс-главы регионального отделения «Единой России», бизнесмена Юрия Глазычева, отбывающего пятилетий тюремный срок за мошенничество с кредитом банка «Уралсиб» на 1 млрд руб. В колонии 66-летний заключенный раскрылся с самых разных сторон: ходил в творческие кружки и писал заметки в стенгазету, получил навыки парикмахера и работал на восстановлении церкви, а его добросовестный труд был отмечен благодарностями и поощрениями, которых у экс-политика скопилось около полусотни. До конца срока заключенному Глазычеву оставалось 1 год



7 месяцев и 25 дней.

Калининский райсуд Новосибирска в четверг рассмотрел ходатайство местного бизнесмена и бывшего политика Юрия Глазычева об УДО. Администрация колонии-поселения, где он отбывает срок, дала подопечному положительную характеристику: он всегда вежлив, приветлив, трудолюбив, обладает спокойным уживчивым характером, старается избегать конфликтов. Согласно документам, оглашенным в суде, в колонии бывший политик проявил себя как разносторонняя личность. Он посещал спортивные и драматические кружки, писал заметки в стенгазету, которую готовили осужденные, получил навыки парикмахера и помогал в восстановлении церкви. Его добросовестный труд был отмечен благодарностями и поощрениями, которых у экс-политика скопилось около полусотни. В последнее время Юрий Глазычев работал в под­разделении интендантского и хозяйственного обеспечения исправительного учреждения. Прокуратура сочла, что осужденного преждевременно отпускать на свободу.

«Я вижу стойкое исправление моего подзащитного на протяжении всего периода отбывания наказания. С 2016 года (в том году он был взят под стражу. —„Ъ“) у него ни одного взыскания»,— заявила адвокат Ольга Демченко, добавив, что в прошлом году за хорошее поведение ее клиенту смягчили условия содержания и перевели из колонии общего режима в колонию-поселение. По телемосту, связавшему зал суда и колонию, экс-политик заявил, что хотел бы быть полезен обществу и региону. «Если суд сочтет возможным удовлетворить мое ходатайство, я намерен и дальше активно продолжать как общественную деятельность, которой я занимаюсь с 14 лет, так и производ­ственную, связанную с участием в реализации различных экономических проектов»,— сказал заключенный. Председательствующая в процессе судья Татьяна Черных посчитала, что Юрий Глазычев не нуждается в полном отбывании срока, и удовлетворила его прошение об УДО. «Спасибо, ваша честь, за конструктивное решение»,— поблагодарил судью экс-политик. Если постановление суда не будет обжаловано, осужденный покинет колонию через 10 дней. Прокуратура пока не определилась, будет ли обжаловать решение суда.

Приговор Юрию Глазычеву, который обвинялся в махинациях на 1 млрд руб. с кредитом банка «Уралсиб», вынесли в декабре 2016 года. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) его приговорили к пяти годам лишения свободы. Первая попытка условно-досрочного освобождения, предпринятая Глазычевым летом нынешнего года, не удалась.

Константин Воронов