В Новороссийске прогноз доходов бюджета на 2020 год составляет 8,9 млрд рублей

В администрации Новороссийска прошли публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

По итогам публичных слушаний поступило 27 вопросов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Средства городского бюджета будут направляться на приоритетные цели. Прогноз доходов бюджета города на 2020 год прогнозируются в объеме 8,9 млрд руб. на плановый период 2021 года предусмотрены в размере 9,2 млрд руб., на 2022 год составляют 9,8 млрд руб.

Расходы на 2020 год предусмотрены в размере 8,8 млрд руб., бюджетные ассигнования на плановый период 2021 года предусмотрены в размере 9,2 млрд руб., на 2022 год составляют 9,8 млрд руб.

Сегодня бюджет на 2020 год планируется с профицитом в 50 млн руб. и на плановый период по 50 млн руб. соответственно.

В 2020 году будет продолжена работа по повышению заработной платы отдельной категории работников социальной сферы не менее 106 % к 2019 году, а также повышение заработной платы на 3,8% остальным категориям.

Будут предприняты меры к сокращению муниципального долга к 1 января 2023 года составит 36,2 % к собственным доходам бюджета.

Елена Рыжкова