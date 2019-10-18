18 октября, пятница
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Программу «выращивания поставщиков» презентуют нижегородским предпринимателям

В форуме «Перезагрузка» примут участие 150 бизнесменов.

от

Нижегородскому бизнесу представят эффективные инструменты для развития дела, а также новые меры государственной поддержки.


В числе новинок программа «выращивания поставщиков». Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, анонсируя форум «Перезагрузка», который состоится 24 октября.

Форум пройдет в Семеновском районе Нижегородской области. В его работе примут участие 130 действующих и начинающих предпринимателей.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Компенсации за экологичность и эффективность Бюджет поддержит предпринимателей, внедряющих инновации.
Бюджет Нижнего Новгорода может снова стать дефицитным Депутаты вернулись к разговору о перераспределении налогов между областью и городом.
Зоопарк «Мишутка» закрыт навсегда Часть животных готов приобрести зоопарк «Лимпопо».
Управлять городом можно будет со смартфона Нижегородские стартаперы создали интерфейс «Умного города будущего».
Стройка у Дома Алексеева приостановлена Застройщик нарушил предписание о запрещении ведения хозяйственной деятельности у ОКН.
Роберт Евдокимов приступил к работе с ФК «Нижний Новгород» Новый главный тренер провел первую тренировку.
Профиль пользователя