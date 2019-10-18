Программу «выращивания поставщиков» презентуют нижегородским предпринимателям

Нижегородскому бизнесу представят эффективные инструменты для развития дела, а также новые меры государственной поддержки.

В числе новинок программа «выращивания поставщиков». Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, анонсируя форум «Перезагрузка», который состоится 24 октября.

Форум пройдет в Семеновском районе Нижегородской области. В его работе примут участие 130 действующих и начинающих предпринимателей.