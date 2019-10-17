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СКР начал проверку после гибели мужчины при взрыве газового баллона в Татарстане

Управление СКР в Татарстане проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины в результате взрыва газового баллона в Азнакаево, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне утром. По предварительной версии, взрыв произошел напротив гаража, который арендует бизнесмен для складирования и продажи кислородных баллонов. Мужчина, находившийся рядом с баллоном, скончался в больнице. Какой газ был в баллоне, следствие пока не установило. Следователям предстоит выяснить все детали трагедии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"


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