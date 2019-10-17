Нанесение разметки могут внести в контракты по содержанию дорог Ижевска

Власти Ижевска планируют заключить новые муниципальные контракты на содержание улично-дорожной сети в декабре 2019 года. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

По его словам, муниципалитет прорабатывает новые договоры на 1,5 года. В контракте сохранится разбивка по районам, однако перечень работ планируется расширить. Помимо уборки и зимней чистки от снега, в контракты хотят включить озеленение, нанесение разметки, а также установка вдоль нее дорожных знаков.

Олег Бекмеметьев отметил, что наличие всех этих работ в контракте позволит подрядчикам синхронизировать свои работы на городских улицах. Также он подчеркнул, что сейчас обсуждается вопрос, как к такому укрупнению отнесется антимонопольная служба.

Напомним, в этом году работы по нанесению дорожной разметки были фактически сорваны. В администрации города в этом обвинили подрядчика, который после победы на аукционах не выполнял свои обязательства.