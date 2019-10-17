Белгородская молочная компания «Самаринское» расширила производство за 1 млрд рублей

ОАО «Самаринское» завершило модернизацию молочного комплекса в Красногвардейском районе Белгородской области стоимостью около 1 млрд руб. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в компании. Таким образом мощность предприятия увеличилась вдвое: завод произвел за девять месяцев текущего года 21 тыс. т молока, а поголовье комплекса составило 3,5 тыс. коров. Компания вложила в модернизацию 60% собственных средств и 40% — заемных. Напомним, в 2018 году Центрально-Черноземный банк (ЦЧБ) Сбербанка предоставил льготный кредит ООО «Самаринское» на 800 млн руб по ставке 3,5%.

По данным Kartoteka.ru, ОАО «Самаринское» зарегистрировано в Белгородской области. Уставный капитал компании составляет 484,9 тыс. руб. Руководитель — Виктор Ковалев. Основная сфера деятельности — выращивание однолетних культур. Выручка за 2017 год составила 822 млн руб., прибыль — 206 млн руб. В 2018 году выручка достигла 932 млн руб., прибыль — 63 млн руб.

Подробнее о проекте — в публикации “Ъ-Черноземье” «“Самаринское” надоит по-крупному».

Виталий Коцюба