В автобусах Сочи ввели возможность оплаты транспортной картой

Транспортную карту «Пальма» в Сочи начнут продавать с 18 октября.

Нововведение позволит сэкономить на проезде. Как пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства курорта, в городе есть регулируемые и нерегулируемые тарифы на проезд в общественном транспорте - 22 и 26 руб. соответственно. 15 ноября стоимость проезда сравняется до 28 руб. при оплате наличными. При оплате банковской картой или телефоном с поддержкой бесконтактной оплаты проезд будет стоить 26 руб.

«По транспортной карте мы в дальнейшем можем делать различную систему скидок и систему проездных билетов. То есть можно будет купить «Пальму», например, на 100 поездок, это будет дешевле, чем при оплате водителю наличными», - пояснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

У пассажиров с картой Mastercard до 30 ноября останется возможность воспользоваться скидкой в три руб., т.е. скидки будут суммироваться: два руб. за безналичную оплату и три руб. от платежной системы. Таким образом, на поездке можно сэкономить пять руб.

Елена Рыжкова