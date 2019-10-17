После гибели женщины от возможного нападения собак возбуждено дело в отношении должностных лиц

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц из числа сотрудников МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Как сообщает сайт ведомства, 15 октября в логу на территории Мотовилихинского района были обнаружены останки человека, предположительно пропавшей в начале месяца 87-летней женщины. При этом у следствия имелись основания предполагать, что она могла стать жертвой нападения бездомных собак. К этому выводу они пришли просмотрев записи камер наружного наблюдения. Учитывая резонанс произошедшего, уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР, создана следственная группа. «В настоящее время проводятся дополнительный тщательный осмотр места обнаружения останков и фрагментов одежды, подворовой обход близлежащих домов, изымается и анализируется соответствующая документация, регламентирующая деятельность по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначены соответствующие судебные экспертизы, в том числе по идентификации обнаруженных останков», - сообщает СУ СКР.