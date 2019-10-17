Ценители искусства лишились «Америки»

В Англии задержали предполагаемых похитителей золотого унитаза. Экспонат под названием «Америка» находился в резиденции Черчиллей. Трое человек могут быть причастны к исчезновению сантехники стоимостью $6 млн. Преступление произошло еще в сентябре. Необычный предмет интерьера до сих пор не нашли. Что известно об этом ограблении? Подробности — у Глеба Силко и Яны Пашаевой.

Похитители из Оксфорда вряд ли рассчитывали на то, что их преступление останется незамеченным. 14 сентября Бленхеймский дворец лишился, возможно, одного из самых роскошных своих предметов интерьера — унитаза из чистого золота. Надо сказать, что оригинальная сантехника из металла 750 пробы была даже не собственностью замка. Унитаз привезли в Англию в рамках выставки современного итальянского художника Маурицио Каттелана. Арт-объект подключили к канализации, и посетители могли им воспользоваться по прямому назначению. Но 14 сентября выяснилось, что на привычном месте зияет дыра, а пол ванной и не только затопило. В местной полиции пояснили, что преступление произошло ночью, когда дворец был закрыт для посетителей: «Группа злоумышленников ворвалась и украла очень дорогой унитаз из золота. По нашим данным, они приехали минимум на двух автомобилях и покинули место преступления примерно в 4 утра. Мы тщательно расследуем эту историю, и делаем все возможное, чтобы вернуть унитаз».

16 октября в полиции сообщили о задержании женщины и двух мужчин средних лет. До этого говорилось еще о двух людях, которых подозревают в сговоре с целью кражи. Необычное ювелирное изделие весило примерно 100 кг и стоило $6 млн. И имя у него было оригинальное — «Америка». Его автор Маурицио Каттелан пытался высмеять чрезмерное богатство многих граждан США. До этого арт-объект выставлялся в нью-йоркском Музее Гуггенхайма. И по данным СМИ, в прошлом году руководство галереи даже предлагало взять его в аренду президенту США Дональду Трампу, который известен своим неравнодушным отношением к золоту. Но он проигнорировал предложение. Владелец сайта tualet.ru Владимир Приоров не исключает, что похищение арт-объекта мог заказать какой-то состоятельный человек: «По частям унитаз будет стоить намного дешевле, чем целиком. В данном случае цена, возможно, возрастает за счет формы — не так часто встречаются такие унитазы. Я думаю, это заказ какого-то мультимиллионера.

Есть определенный круг людей, который хвастается такими уникальными вещами».

Кража золотой сантехники дорого обойдется похитителям, предупреждает исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов: «Ответственность зависит от того, в какое помещение проникают люди. Если оно жилое, тогда похитителям грозит до 14 лет лишения свободы, если нет — до 10. Здесь похитителей ждет второй вариант. В результате владелец несет убытки, которые должны быть возмещены лицом, причинившем вред».

Ценителям же современного искусства теперь непонятно, когда еще выпадет возможность надругаться над богатством, как задумывал художник. Известно, что туалет пользовался большой популярностью у посетителей музеев. Его оценили больше 100 тыс. человек. Из-за большого спроса охранникам даже приходилось ограничивать доступ к нему: один посетитель мог провести в кабине не более трех минут.

Полиция объявила награду за возвращение золотого унитаза — 100 тыс. фунтов стерлингов.