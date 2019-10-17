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В правительстве Зауралья пресс-службу объединили с политическим управлением

В Курганской области изменили структуру правительства. Управление информационно-аналитической деятельности и управление внутренней политики вывели из состава аппарата губернатора региона и объединили в один департамент информационной и внутренней политики, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Управление внутренней политики и управление информационно-аналитической деятельности, куда входит пресс-служба правительства, объединили, потому что их функционал, по мнению властей региона, взаимосвязан. Новый департамент займется «осуществлением информационной и внутренней политики, развитием местного самоуправления, взаимодействием с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, а также средствами массовой информации». Штат сотрудников не увеличится.

Директором департамента информационной и внутренней политики Курганской области назначена уральская журналистка Анастасия Гусарова. Раньше она работала в Ura.ru, в агентстве «Новый регион» (теперь «Новый день»).

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