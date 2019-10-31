В хорошей компании

21 ноября на церемонии «Коммерсантъ. Инициативы» мы вручим специальную премию в партнерстве с информационным порталом «Такие дела» благотворительного фонда «Нужна помощь». Мы совместно выберем лауреата с лучшей корпоративной благотворительной программой.

Корпоративная благотворительность — дело непростое. Компании выделяют значительные бюджеты на социальные программы, но должно быть осмысленное понимание дальнейших шагов, иначе эти деньги не пойдут во благо ни обществу, ни самой компании. Как конвертировать их в социальные изменения?

Когда случается катастрофа — пожар в «Зимней вишне», наводнение в Иркутской области — сразу хочется что-то сделать. Самое простое — перевести деньги. Кому, куда — не так важно. Это нормальная и очень понятная человеческая реакция. Но, к сожалению, она не всегда приносит пользу. Так же, как деньги, отданные бездомному, или подарки, которые раз в год привозят в детские дома.

Если сегодня мы найдем средства на операцию одному ребенку за границей, это решит проблему только для конкретной семьи. Но мы можем собрать больше и построить больницу для всех детей с той же проблемой. Это дольше и сложнее. Но возможно.

Фото: Рита Черепанова для «Таких дел»

Иногда не обязательно даже строить целую больницу, достаточно собрать деньги на покупку оборудования, на которое государство почему-то не выделяет средств. Но мало кто готов внести пожертвование на какую-то странную штуку, которая, к примеру, секвенирует геном. Это скучно и совсем не так трогательно, как призывы в Facebook «давайте спасем Машу». А ведь именно благодаря этому очень дорогому аппарату и Маше, и еще сотням детей подберут правильное лечение.

Сегодня благотворительность по большей части эмоциональна — пожалел, дал денег и забыл. Это не работает. Благотворительность должна быть рациональной, идти от головы. Она должна функционировать как отлаженный, четкий бизнес-механизм. И именно над этим работает фонд «Нужна помощь».

«Нужна помощь» — инфраструктурный проект, фонд для фондов, он собирает деньги для 190 благотворительных организаций по всей России, от Калининграда до Владивостока. Его главная задача — сделать благотворительность в России осознанной и системной, изменить отношение к тем, кто ею занимается. Общество должно понять, что это не какие-то блаженные, которые не должны получать денег за свою работу, нет, это люди, которые выстраивают процессы и решают социальные проблемы. Четко, системно, стратегически, как в любом нормальном бизнесе.

Для того чтобы поменять отношение общества к фондам и рассказывать о социальных проблемах, «Нужна помощь» создал свой информационный портал «Такие дела».

Фото: Рита Черепанова для «Таких дел»

Ведь никакие деньги не смогут изменить ситуацию, пока проблема не будет проговорена и переосмыслена обществом. Статьи «Таких дел» не просто заставляют задуматься о проблемах, но и побуждают к действиям — внести пожертвование, стать волонтером, рассказать друзьям.

В этом году «Такие дела» запустили рубрику, посвященную лучшим российским проектам корпоративной социальной ответственности. Это не реклама, проекты отбирают редакция и эксперты фонда. Это не всегда крупные компании. Основной критерий — модель помощи должна быть эффективной и/или инновационной для России.

Как раз представители бизнес-сообщества могут кардинально изменить ситуацию с отношением общества к благотворительности. Дело не только в финансовых возможностях, но в первую очередь в человеческих ресурсах. Люди проводят на работе как минимум половину жизни. Корпоративная культура, общение с коллегами, ценности компании — все это формирует взгляд на жизнь. При этом благотворительные инициативы многих компаний по-прежнему находятся в зачаточной стадии. Или идут по откровенно ложному пути. Общество почти ничего не знает про корпоративную социальную ответственность. А менеджеры часто не знают, как надо и как не надо помогать.

Вот несколько простых правил, благодаря которым благотворительные проекты станут более эффективными. Скорее всего, они разрушат существующие у вас в сознании стереотипы.

Фото: Рита Черепанова для «Таких дел»

Коммерческая компания должна получать прибыль от своих благотворительных программ. Это абсолютно нормально. В противном случае это благотворительность учредителей как частных лиц, которые жертвуют свою прибыль. Чем больше зарабатывает компания, тем больше у нее ресурсов на помощь другим. Это может быть привлечение новых клиентов и рост продаж, повышение узнаваемости бренда, новый позитивный имидж, рост вовлеченности сотрудников и так далее. Сознательный капитализм — это не выбор между прибылью и тем, как помочь нуждающимся. Это бизнес, который следует выбранной миссии и работает на пользу и владельцев, и сотрудников, и клиентов. И на улучшение мира в целом, конечно же.

Некоммерческий сектор — это такая же полноценная профессиональная сфера. Чтобы зайти сюда, нужны знания и опыт. Обязательно ищите партнеров среди проверенных НКО. Иначе ваши благие намерения обернутся большим вредом.

Решите, с какой социальной проблемой вы хотите бороться. Здесь имеет смысл исходить из ценностей вашей компании и пожеланий сотрудников. Мыслите именно конкретными проблемами. Нет «проблемы детей-сирот». Есть комплекс проблем, с которыми сталкиваются дети, выросшие без родителей. Например, серьезные проблемы социальной адаптации. Поэтому не стоит возить подарки в детские дома — от этого дети усваивают только потребительское отношение к взрослым, которые раз или два в год привозят им по десять планшетов. Лучше найти социального педагога, который научит детей обращаться с деньгами, объяснит, что еда не растет в холодильнике, и подготовит к реальной жизни за стенами детского дома. Ведь многие из них не знают элементарных вещей — что яйца надо варить или что деньги надо зарабатывать. Просто потому, что взрослым, работающим в детских домах, не приходит в голову им про это рассказать.

Фото: Рита Черепанова для «Таких дел»

Корпоративные программы должны быть тщательно продуманными. Если один раз дать денег или купить подарки, проблема не будет решена. Необходим системный подход и устойчивость результатов. Например, уборку в парке силами корпоративных волонтеров можно совмещать с финансированием просветительских программ в нем же и установкой удобных контейнеров для раздельного сбора мусора. Все это лучше делать под руководством профильной некоммерческой организации. И ваши сотрудники могут еще и помочь этой НКО своими профессиональными навыками — переделать сайт, придумать креатив для соцсетей или наладить документооборот и финансовое планирование.

Многолетние психологические исследования доказали, что добрыми делами прославиться, может, и нельзя, зато они повышают самооценку и удовлетворение жизнью. Любая компания заинтересована в том, чтобы ее сотрудники становились увереннее в себе. Людям необходимо ощущение, что от их работы что-то меняется и становится лучше. Это мотивирует. И компания таким простым способом может сделать своих сотрудников счастливее.

Таким образом, участие в благотворительности выгодно компании с любой стороны. Доходы растут, имидж улучшается, сотрудники счастливы, от соискателей нет отбоя. Это, конечно, идеальная картина, но стоит только начать. Главное — заходить на территорию благотворительности правильно, выбрав себе достойного доверия и понимающего партнера из числа НКО. Чтобы ваши усилия не пропали даром. Чем больше будет компаний, вкладывающих в благотворительность, тем быстрее мы изменим нашу жизнь к лучшему.

Владимир Шведов, заместитель главного редактора портала «Такие дела»