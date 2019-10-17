Прокуратура Армавира заблокировала доступ к четырем сайтам по продаже лекарств

Прокуратура Армавира выявила четыре сайта, на которых осуществлялась продажа лекарственных препаратов без назначения врача и продажа больничных. На сайтах предлагали дистанционно приобрести лекарства с доставкой, также на них размещалась информация о способах приобретения листков нетрудоспособности. Указанная информация противоречит требованиям законодательства о проведении процедуры получения лекарственных препаратов и медицинских документов, в связи с чем подлежит к запрету на распространение на территории РФ, - говорится в пресс-релизе краевой прокуратуры.

Кроме того, предоставление работодателю поддельного листка нетрудоспособности влечет за собой уголовную ответственность по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Городская прокуратура направила в суддва заявления о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению.

Советский районный суд Краснодара требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Решения суда направлены в Управление Роскомнадзора по Южному Федеральному округу для блокировки доступа к этой информации.

Елена Рыжкова