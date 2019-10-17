Hamilton воссоздали часы для военных летчиков 1970-х годов

В 1940-х годах часовая компания Hamilton стала официальным поставщиком вооруженных сил США, а в конце 1960-х и начале 1970-х произвела тысячи часов для британских военных. Одна из наиболее популярных моделей, W10, выпускалась в период с 1973 по 1976 год и предназначалась для летчиков. Новая модель современной коллекции Khaki Pilot Pioneer, только что поступившая в российские бутики,— точная копия W10.

Матовая отделка выполненного из нержавеющей стали корпуса диаметром 33 мм предотвращает появление ослепляющих бликов. Матовый циферблат и выпуклое стекло с двусторонним антибликовым покрытием обеспечивают оптимальное считывание показаний и максимально снижают отражения света. Часы оснащены современным механизмом H-50 с ручным заводом и впечатляющим 80-часовым запасом хода. Текстура черного циферблата вызывает ассоциацию с корпусом фотоаппарата или бинокля, используемых до наступления эры цифровых технологий. Военный стиль дополняют ремешки NATO, изготовленные из прочной серой ткани или из коричневой искусственно состаренной кожи.