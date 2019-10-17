Алексей Дымовский взят под стражу до 15 ноября

В Новороссийске Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в отношении бывшего сотрудника МВД Алексея Дымовского в виде содержания под стражей до 15 ноября, сообщили Ъ-Юг в суде. Бывший майор МВД подозревается в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ): 14 октября полиция обнаружила сумки с тротилом в машине такси, на которой ехал Алексей Дымовский. Экс-полицейский пояснил “Ъ-Юг”, что нашел 6 кг тротила (бывшее вещественное доказательство по уголовному делу) в лесу в 2016 году и намеревался сдать взрывчатку в полицию.

Защитник подозреваемого Валерий Мельников намерен обжаловать постановление о возбуждении дела. «В качестве места преступления дознаватель указала «лес», на самом деле тротил был обнаружен в машине на улице в Новороссийске, – пояснил защитник. – Также имеются противоречия и в показаниях свидетелей, на которые ссылается следствие». По словам адвоката, Алексей Дымовский намеревался добровольно выдать тротил, но сотрудники полиции не дали ему этого сделать, оформив протокол изъятия. Если защите удастся доказать добровольную выдачу, уголовное дело подлежит прекращению, пояснил Валерий Мельников.

Анна Перова, Краснодар