Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, как итальянскому дизайнеру Патрисии Уркиоле удалось превратить помещения яхты в комнаты-трансформеры.

На прошедшем недавно Cannes Yachting Festival верфь Sanlorenzo представила новую SD96 — 28-метровую яхту с тремя палубами. SD96 заменит существовавшую с 2007 года модель SD92. Таких чуть более чем десять лет было выпущено аж 27 штук — по меркам люксовых яхт это очень популярная модель.

Дополнительное внимание к запуску решили привлечь при помощи сотрудничества со знаменитым дизайнером. Интерьер SD96 сделала Патрисия Уркиола — она в мире интерьерного дизайна как Hermes в мире моды — оплот элегантности и высокого стиля. Патрисия — сама по себе бренд и знак качества. Уркиола известна самыми разными партнерствами. Сейчас арт-директор Cassina, ранее она сотрудничала с Alessi, B&B Italia, Foscarini, Flos, Kartell, Moroso и другими. При этом в отличие от многих других успешных дизайнеров она не стала именем заезженным. Не успела надоесть ни окружающим, ни самой себе. В отличие от многих, Уркиола умеет выбирать количество и качество проектов так, чтобы не казалось, что она дизайн-коллаборации штампует.

С Sanlorenzo, как говорит дизайнер, ее объединило море. И новую SD96 она в эту окружающую морскую среду решила вписать максимально органично. На иллюминаторы кают нижней палубы она нанесла одностороннюю пленку, чтобы линии стали более чистыми. Морскую тематику в интерьерах Уркиола подчеркнула при помощи материалов, цветов и декоративных мотивов. В мастер-каюте — панно, напоминающее водную гладь. Но главное в дизайне новой яхты — возможность трансформации — идея Уркиолы сделать пространство, которое могло бы адаптироваться под все нужды и желания его владельцев. В салоне на главной палубе можно установить обеденный стол на десять персон, а когда он не нужен, его можно убрать в сиденья. В Sky Lounge на верхней палубе модульная мебель позволяет менять назначение комнаты с гостиной на столовую или домашний кинотеатр. Гостиную на нижней палубе можно превратить в каюту с ванной комнатой — трансформация осуществляется при помощи раздвижных панелей.

Как сказал президент Sanlorenzo Массимо Перотти, Уркиолу он пригласил к сотрудничеству потому, что хотел «привнести в интерьеры яхт Sanlorenzo больше женственности, что до сих пор было чуждым миру яхтинга». В мире моды за такое подчеркивающее гендер заявление потом пришлось бы оправдываться. Хорошо, что в мире люксовых яхт это не так.