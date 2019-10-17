СЗППК вновь не смогла взыскать 442 млн рублей компенсации за перевозки льготников

Арбитражный суд Московского округа в четверг оставил без удовлетворения кассационную жалобу АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (дочернее предприятие ОАО «РЖД»), подтвердив отказ нижестоящих инстанций по иску заявителя к Министерству финансов и Минтруда РФ о взыскании 442,6 млн рублей за перевозку льготных категорий граждан. Информация о соответствующем судебном решении опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, в 2015 году СЗППК обеспечила перевозку 11,3 млн граждан – получателей социальной услуги пригородными электричками в Петербурге, Ленобласти, а также в Карелии, Новгородской, Псковской, Мурманской, Вологодской и Тверской областях на общую сумму 1,1 млрд руб. При этом в качестве компенсации компании было выплачено лишь 701,6 млн руб. Оставшиеся деньги СЗППК решила потребовать с федеральных властей через суд.

Изучив материалы дела, Арбитражный суд города Москвы компании в этом отказал, а Девятый арбитражный апелляционный суд оставил данное решение в силе.